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Корабль SpaceX Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

17:29 31.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Пилотируемый корабль Илона Маска Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Стыковка произошла 31 мая 2020 года примерно в 17:20 по московскому времени.

На борту корабля компании SpaceX находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Напомним, Crew Dragon стартовал 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал.

Первая попытка запуска ракеты Falcon 9 была отложена из-за погодных условий.

Также отметим, что в текущем году Роскосмос намерен испытать две новые ракеты, а в 2021 году возобновить лунную программу.

Темы: Международная космическая станция, NASA, Роскосмос
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Комментарии читателей
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31.05.2020, 23:15
Гость: Присоединяюсь.

Жалко только Маск туалет не изобрел. Ну, да понятно. Не до того было. Девять лет на попутках добирались. В рентованый ходить придется новоприбывшим.
31.05.2020, 20:33
Гость: Шаману

Камлания не прошли даром?
31.05.2020, 20:17
Гость: Всё, что могу

Вместо побед в космосе - парад Победы. Танчики, танчики, дрр..., вжж...
Все комментарии (8)
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