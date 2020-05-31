Корабль SpaceX Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

17:29

Пилотируемый корабль Илона Маска Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Стыковка произошла 31 мая 2020 года примерно в 17:20 по московскому времени.

На борту корабля компании SpaceX находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Напомним, Crew Dragon стартовал 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал.

Первая попытка запуска ракеты Falcon 9 была отложена из-за погодных условий.

Также отметим, что в текущем году Роскосмос намерен испытать две новые ракеты, а в 2021 году возобновить лунную программу.