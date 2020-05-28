Запуск пилотируемого корабля США к МКС перенесли из-за погодных условий

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27 мая с космодрома на мысе Канаверал к МКС должен был отправиться космический корабль компании SpaceX c Дагом Херли и Робертом Бенкеном. К данному полету компания Илона Маска готовилась все свои 18 лет.

На космодром прибыл президент США Дональд Трамп, который на президентском самолете прошел на бреющем полете над стартовой площадкой. Также присутствовал вице-президент Майк Пенс и другие официальные лица.

Для США данный запуск должен был стать первым за последние 9 лет пилотируемым полетом (программа Space Shuttle была закрыта в 2011 году, США покупали места для своих астронавтов на «Союзах»), однако из-за погодных условий запуск корабля Crew Dragon был перенесен на 30 мая, сообщается на сайте SpaceX

Ведущие трансляции при этом отметили, что просто перенести старт на более позднее время не представлялось возможным, так как в этот день окно запуска было очень узкое.

Напомним, что агентство NASA lля возобновления собственных пилотируемых полетов заключило контракты с компаниями Boeing и SpaceX, разрабатывающими корабли Starliner и Crew Dragon. Некоторые специалисты полагают, что полеты Crew Dragon способны нарушить монополию Роскосмоса на доставку космонавтов на международную космическую станцию.