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Запуск пилотируемого корабля США к МКС перенесли из-за погодных условий

01:22 28.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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27 мая с космодрома на мысе Канаверал к МКС должен был отправиться космический корабль компании SpaceX c Дагом Херли и Робертом Бенкеном. К данному полету компания Илона Маска готовилась все свои 18 лет.

На космодром прибыл президент США Дональд Трамп, который на президентском самолете прошел на бреющем полете над стартовой площадкой. Также присутствовал вице-президент Майк Пенс и другие официальные лица.

Для США данный запуск должен был стать первым за последние 9 лет пилотируемым полетом (программа Space Shuttle была закрыта в 2011 году, США покупали места для своих астронавтов на «Союзах»), однако из-за погодных условий запуск корабля Crew Dragon был перенесен на 30 мая, сообщается на сайте SpaceX

Ведущие трансляции при этом отметили, что просто перенести старт на более позднее время не представлялось возможным, так как в этот день окно запуска было очень узкое.

Напомним, что агентство NASA lля возобновления собственных пилотируемых полетов заключило контракты с компаниями Boeing и SpaceX, разрабатывающими корабли Starliner и Crew Dragon. Некоторые специалисты полагают, что полеты Crew Dragon способны нарушить монополию Роскосмоса на доставку космонавтов на международную космическую станцию.

Темы: США, Космонавтика в мире, Международная космическая станция, NASA
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Комментарии читателей
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28.05.2020, 09:32
Гость: Alex203

Ждут попутного ветра?
28.05.2020, 09:19
Гость: дан

за доставку одного астронавта Штаты платят Роскосмосу 80млн а не 55млн Экономия-25млн Да к тому же эти деньги остаются в стране а не уходят в бюджет страны весьма не дружелюбно относящейся к США Ну а как проживет Роскосмос без этих миллионов-будем посмотреть Но мне почему-то кажется что вряд ли г-н Рагозин обрадуется потери этих не малых денег
28.05.2020, 09:10
Гость: Ну

дешевше всего и вовсе не летать и ничего нового не делать. Союзу вон 65 лет - и ладушки.
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