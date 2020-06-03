Развитие мобильных приложений

12:52

Смартфоном сейчас сложно кого-то удивить

Современные дети с пелёнок интуитивно умеют пользоваться и разбираться в них лучше многих взрослых. Люди не представляют своей жизни без телефонов с кучей приложений, улучшающих их жизнь. Разработка мобильных приложений стала востребованной услугой.

Первое приложение было разработано для портативного компьютера в 1993 году, но уже тогда это был прорыв. До разработки мобильных приложений было ещё далеко. Разработчикам требовалось объединить телефонную связь и интернет.

Случилось это в 1998 году с появлением Протокола беспроводных приложений WAP. Протокол позволил разработчикам установить на телефон браузер, через который можно просматривать электронную почту, карты, читать новости. В 1999 году вышел первый телефон Nokia в котором реализована данная функция. Выход телефонов с WAP даёт толчок для появления компаний, которые специализируются на разработке для телефонов.

Но даже в этот период ещё не появились современные мобильные приложения. Разработчикам было сложно создавать приложения из-за отсутствия нормальной среды для разработки. Компания Nokia пыталась решить эти сложности, но в конечном итоге все попытки ни к чему не привели.

В 2007 году появляется первый IPhone, а в 2008 разрабатывают и презентуют App Store - первый дистрибьютор приложений для конечного пользователя. Именно с него начинается активное развитие рынка разработки мобильных приложений. А именно приложений для игр. Бизнес в то время не доверял мобильным устройствам (отсутствие безопасности данных, экраны телефонов не развиты как сейчас) и потребности в разработки сервисов и приложений не было.

Но на сегодняшний день дела обстоят иначе. Разработчики не стоят на месте и со временем все сложности в адаптации мобильных приложений были устранены. Сами мобильные телефоны вытеснили даже компьютеры и ноутбуки на второе место.

Жизнь человека полностью сосредоточена в одном устройстве. За последние годы мобильные приложения полностью переориентировались на человека и удовлетворение его потребностей. Они создаются для улучшения и упрощения жизни, собирая и сохраняя данные о своём владельце. Сложно представить бизнес без мобильных приложений. А такие гиганты как Uber, Amazon, Alibaba начинались с интернет платформ и сейчас имеют свои мобильные приложения, которыми пользуются миллионы.

Как будет развиваться дальше история разработки мобильных приложений покажет время, но что-то подсказывает, что нас ждёт много интересного.