Выбор программы для учета склада

13:31

При открытии розничного магазина или оптового склада перед владельцем бизнеса встает вопрос: «Какую программу для учета товара использовать?»

Сегодня на рынке программного обеспечения представлены разные сервисы для складского и товарного учета. Можно найти как бесплатную программу, так и платную. Но нужно понимать какой функционал необходим именно вашему бизнесу.

Давайте рассмотрим возможности программы для учета склада на примере Инфо-Предприятие. Разработчики предлагают три версии:

Бесплатная

Стандартная

ПРОФ

Версию продукта компания выбирает под свои потребности. Если бизнес маленький, подойдет бесплатная версия. Стандарт использует большая часть клиентов. ПРОФ подойдет для крупных бизнесов, в которых можно реализовать функцию ценообразования и систему лояльности.

Какие задачи должна выполнять программа для учета склада:

Контролировать товарные остатки в режиме реального времени

Показывать сроки годности товара и иные товарные статусы

Контролировать перемещение товара как внутри склада, так и за его пределами

Схема хранения товара на складе

Товарооборот

Объемы продаж

Корректный документооборот склада (накладные, счет-фактуры, акты о приемке)

И это только минимальное количество задач, которые могут быть у бизнеса. Не каждому бизнесу нужна та или иная функция программы. Одна из фишек программы Инфо-Предприятие – это возможность подстроить функционал под конкретный бизнес. Если какие-то функции не используются они просто не отображаются в интерфейсе. Если наоборот нужны дополнительные возможности их всегда можно добавить.

Еще одна из особенностей программы это возможность ее интеграции с бизнес-программами сторонних разработчиков (клиент-банками, интернет-магазинами) для обмена данными учета. Инфо-Предприятие подходит и для розничных магазинов. В программе есть интерфейс кассира, который подойдет к любому формату магазина.

Для многих бизнесов, имеющих несколько удаленных торговых точек, важно наличие функции синхронизации информации. Данная программа предусматривает такую функцию.

Для успешного бизнеса важно понимать свои процессы: товарооборот, объем продаж, эргономику работы склада, документооборот, бухгалтерские функции. Автоматизированные программы для учета товара и склада берут эту функцию на себя. Бизнесу важно выбрать правильное программное обеспечение.