5 карт, меняющих представление о мире

12:05

Самые необычные карты, которые заставляют взглянуть на планету по‑новому

Карты - это ужасно интересно. На Reddit есть отдельный тред Map Porn, где выкладывают самые интересные и безумные карты - есть, например, карта США, на которой красным обозначены штаты, где нельзя завести лису как домашнее животное, а зелёным - где можно. Мы публикуем лишь некоторые из них.

1. Политическая карта Пангеи

Мы живём на больших твёрдых поплавках, скорлупой укрывающих море жидкого камня; поплавки - тектонические плиты - медленно движутся, и те их части, которые выступают из океана, то сходятся, то расходятся. В последний раз они сошлись 335 миллионов лет назад, образовав суперконтинент Пангею. О том, что Пангея - не выдумка, свидетельствуют останки палеогеновых животных: например, на юге Африки и в южной части современных Аргентины и Чили жили совершенно одинаковые мезозавры. О том, как материки поведут себя в будущем (и как дрейфовали в прошлом) мы как-то раз писали в обзоре видео, а теперь предлагаем вам взглянуть на карту Пангеи, на которую нанесли контуры современных государств. Волга впадает в Каспийский залив, выходящий прямо во всемирный океан - море Тетис. Прощайте, тибетские волны; встретимся на индо-мадагаскарской границе.

2. Антарктика без льда

Под ледяной шапкой толщиной в среднем 2,5 км, максимум — 5 км лежит самый южный материк. Две трети находится ниже уровня мирового океана, зато есть и горные цепи. Самая высокая гора - почти пятитысячник Винсон - немногим уступает Эльбрусу. Антарктические горы - это продолжение Анд (факт сам по себе завораживающий).

А ещё здесь есть вулканы (немного, самый большой - Эребус) и кратер от астерооида, упавшего на Землю 250 миллионов лет назад, оставив воронку диаметром 482 километров (как от Москвы до Воронежа); это самый большой кратер на планете. Если удалить весь антарктический лёд в рамках мысленного эксперимента (не учитывая повышение уровня океана после таяния), получится вот такая карта: на западе - архипелаг и высокие горы (похоже на Гавайи), на востоке - небольшой материк.

3. Поголовье рогатого скота

Сколько где живёт людей, мы примерно представляем: больше всего, конечно, в Азии, меньше всего - в Сибири и в Антактиде. А где больше всего коров, коз и овец?

Конечно, в Индии. За ней в списке - Бразилия, где всего много (Бразилия, например, мировой лидер по экспорту апельсинов). Россия - на седьмом месте (больше всего коров, коз и овец у нас в Башкирии, Татарстане и Дагестане). Замыкает десятку Канада. Вместе поголовье стран первой десятки составляет больше половины глобального поголовья.

4. Штепсельные розетки мира

О том, как разнообразен мир, можно судить вот по этой карте. На самом деле видов штепсельных вилок гораздо больше, чем шесть, представленных на этой карте, но в последние годы унификация берёт своё, и большинство непопулярных форматов уже стало историей. Обратите внимание: в большинстве вариантов кроме фазного и нулевого штырей есть ещё третий - заземляющий. Вилки без «земли» используют только в Европе, США, Мексике и нескольких странах Латинской Америки.

5. Мирный атом

Французы - главные энтузиасты атомной энергетики: в стране работает 58 ядерных реакторов, которые обеспечивают больше 70% потребности страны в электроэнергии и дают в сумме мощность в 63,1 ГВт. В России действующих реакторов 35, общая мощность - 27,9 ГВт.

Автор: Александр Привалов