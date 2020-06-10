Электромотоцикл российской компании рухнул при испытаниях в Дубае

14:28

Пилот летающего электромотоцикла российской компании Hoversurf Scorpion, испытания которого проходили в Дубае, едва не разбился над бетонной площадкой.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Испытания проводил сам разработчик ховербайка Scorpion-3.

Александр Атаманов, основатель и глава компании HoverSurf, сообщил на своей странице в Facebook, что причиной падения стал отказ барометра.

Как можно видеть, пилот пытался балансировать на высоте, но затем приступает к снижению. При падении аппарат сильно повреждает заднюю часть. По информации в СМИ, сам пилот при этом не пострадал.

Напомним, электромотоцикл был представлен компанией HoverSurf в 2017 году совместно с полицией Дубая. Данный байк предлагается использовать для патрулирования местности. Максимальная нагрузка может доходить до 300 килограммов, также здесь имеется функция дистанционного управления. Одной зарядки хватает примерно на 6 километров пути при скорости около 70 километров в час. Устройство также может передвигаться и в режиме обычного мотоцикла (заряда хватит на 8 часов, максимальная скорость 200 километров в час).