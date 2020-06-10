]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Электромотоцикл российской компании рухнул при испытаниях в Дубае

14:28 10.06.2020

Пилот летающего электромотоцикла российской компании Hoversurf Scorpion, испытания которого проходили в Дубае, едва не разбился над бетонной площадкой.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Испытания проводил сам разработчик ховербайка Scorpion-3. 

Александр Атаманов, основатель и глава компании HoverSurf, сообщил на своей странице в Facebook, что причиной падения стал отказ барометра. 

Как можно видеть, пилот пытался балансировать на высоте, но затем приступает к снижению. При падении аппарат сильно повреждает заднюю часть. По информации в СМИ, сам пилот при этом не пострадал.

Напомним, электромотоцикл был представлен компанией HoverSurf в 2017 году совместно с полицией Дубая. Данный байк предлагается использовать для патрулирования местности. Максимальная нагрузка может доходить до 300 килограммов, также здесь имеется функция дистанционного управления. Одной зарядки хватает примерно на 6 километров пути при скорости около 70 километров в час. Устройство также может передвигаться и в режиме обычного мотоцикла (заряда хватит на 8 часов, максимальная скорость 200 километров в час).

Темы: Видео ролики, Технологии и решения
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.06.2020, 19:37
Гость: Иван Иваныч

Интересно, на основании каких глубоких исследований, кроме рефлекса русофоба, такие выводы. Особенно с учётом что байк делают частники, и рвать они могут только у себя.
10.06.2020, 16:38
Гость: tot64

Взлёт и падение "путинской" россии ...
10.06.2020, 16:08
Гость: Сердечник

не инноваторы, а рвачи натуральные...
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации