Биография Андрея Скоча

Депутат Государственной Думы России Андрей Владимирович Скоч родился в Подмосковье в 1966 году.

Вернувшись на гражданку, он поступил на психфак педуниверситета. Впоследствии он продолжил обучение в педагогической сфере.

В 1990-х Андрей Скоч начал бизнес-карьеру. В 1995 году полученный капитал он инвестировал в компанию «Интерфин», в результате чего приобрел 30% акций.

Актив был для Андрея Скоча лишь своеобразным «банковским вкладом», и он мало участвовал в непосредственном руководстве компанией. В дальнейшем он передал долю в бизнесе своему отцу, Владимиру Скочу, так как принял решение стать депутатом Госдумы III созыва. В 2006 году Скоч-старший с партнерами провел реорганизацию «Интерфина», и в результате компания преобразовалась в группу компаний «Металлоинвест». Она объединила в себе крупные металлургические предприятия Белгородской области.

С 1999 года Андрей Скоч – депутат Государственной Думы, а его активности в основном сосредоточены вокруг законотворчества и благотворительной деятельности.

Будучи парламентарием на протяжении уже пяти созывов, Скоч Андрей Владимирович выступил автором и соавтором свыше 150 законопроектов. Впоследствии он стал членом партии «Единая Россия».

В 1996 году Андрей Скоч основал гуманитарный фонд «Поколение». Сегодня он оказывает помощь самым разным категориям граждан и различным социальным проектам. Помощь от организации получают:

многодетные семьи;

медучреждения Белгородской области;

выдающиеся писатели;

талантливые студенты;

дети из малообеспеченных семей;

проекты по реставрации воинских захоронений и т. д.

Медали и ордена

Андрей Владимирович Скоч является обладателем многочисленных орденов, медалей и благодарностей. Большую часть из них он получил за свою социальную деятельность, однако отмечены были и его заслуги в законотворческой сфере. В 1998 году по Указу Президента РФ Андрею Скочу была присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за его работу по обеспечению социальной реабилитации инвалидов и защите их прав. Спустя пять лет за свои трудовые достижения он получил такой же орден, но уже I степени. Тогда же губернатор Белгородской области отметил вклад Скоча в развитие региона, присудив ему медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени.

В 2008 году Андрей Скоч стал обладателем Почетной грамоты Государственной Думы, присвоенной ему за успешную законотворческую деятельность, а также медали Министерства обороны РФ за оказание помощи в реконструкции воинских захоронений периода Великой Отечественной войны. Через год депутат Андрей Скоч получил благодарность от Президента РФ за профессиональные успехи в развитии социальных проектов.

В 2015 году Андрею Владимировичу Скочу был присужден орден Александра Невского.