Что такое зажим RJ-45 и зачем он нужен?

15:22

RJ-45 - это зажимы, которые крепятся к обрезанным концам кабеля желаемой длины

Кабели могут передавать информацию по своей длине. Чтобы на самом деле получить эту информацию, куда она должна идти, вам нужно правильно подключиться к разъему RJ45.Этот разъем вставляется в гнезда RJ45 устройств Интернет.

Вы можете быстро и легко обжимать RJ-45 к кабелю с помощью или без, монтажного инструмента. Если у вас нет обжимного инструмента, нет проблем! Используйте ножницы или универсальный нож.

Использование монтажного инструмента

1. Зачистите кабель на 25 мм от конца. Вставьте кабель в съемник секции инструмента и крепко сожмите его. Затем вращайте обжимной инструмент вокруг кабеля плавным и равномерным движением, чтобы получить чистый срез.

2. Раскрутите и выровняйте провода внутри кабеля. Разделите скрученные провода и распрямите их, чтобы их было легче отсортировать в правильном порядке.

3. Расположите провода в правильном порядке.

Обратите внимание, что провода, помеченные оранжевым, / белым или коричневым / белым, указывают на маленькие провода, которые имеют 2 цвета.

4. Разрежьте провода на ровную линию на расстоянии 13 мм от, оболочки. Затем используйте отрезную часть монтажного инструмента, чтобы разрезать их на ровную линию.

5. Вставьте провода в разъем RJ-45. Держите разъем RJ-45 так, чтобы зажим находился снизу, а маленькие металлические штыри были направлены вверх. Вставьте кабель в разъем так, чтобы каждый из маленьких проводов вошел в маленькие канавки в разъеме.

Монтажный инструмент проталкивает маленькие штыри в пазах вниз на провода, чтобы удерживать их, и подключить их к разъему RJ-45.

6. Снимите кабель с инструмента и убедитесь, что все штыри внизу. Слегка потяните за разъем, чтобы убедиться, что он подключен к кабелю.

Присоединение разъемов RJ-45 без обжимного инструмента

Разрежьте в наружной оболочке кабеля, пластиковую оболочку, с помощью ножниц. Убедитесь, что вы не врезались в провода внутри экранированную витую пару.

Не делайте слишком глубокие надрезы, когда делаете первый надрез.

Разъедините и распрямите маленькие провода в кабеле экранированную витую пару. Поместите провода в правильном порядке.

У некоторых из проводов есть экранированная витая пара 2 цвета на них, как оранжевый и белый.

Вставьте провода в пазы разъема RJ-45. Держите разъем так, чтобы металлические штифты или скобы были направлены вверх, а зажим - вниз.

Нажмите на штифты плоской отверткой. Найдите маленькие металлические штыри на концах пазов разъема. Вставьте штифты 1 на 1, чтобы они были полностью вдавлены в каждый провод.

Потяните за конец разъема, чтобы убедиться, что все контакты прижаты к проводу.