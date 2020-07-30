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Ученые: деградация экосистем приведет к более серьезным пандемиям

12:16 30.07.2020
Фото с сайта pixabay.com

Исследование, проведенное Университетом Западной Англии и исследовательской лабораторией Greenpeace при Университете Эксетера, показывает, что разрушение окружающей среды может сделать пандемии более вероятными и менее управляемыми 

Информация о новом исследовании опубликована на сайте лаборатории.

По мнению исследователей, риски заболеваний в конечном итоге связаны с биоразнообразием и природными процессами, такими как круговорот воды в природе.

На основе структуры, разработанной для анализа и обмена информацией о сложных отношениях между обществом и окружающей средой, исследователи делают вывод — если сохранять экосистемы нетронутыми и полностью функционирующими, это поможет предотвратить возникновение новых пандемий.

Речь идет о таких процессах, как вырубка лесов, увеличение территорий под землепользование, а также увеличение интенсивности сельского хозяйства. Эта деятельность снижает качество водных ресурсов, необходимых для сокращения передачи болезней и смягчения воздействия, возникающего при инфекционных заболеваниях.

В то же время деградация экосистем подрывает чистоту и качество водных ресурсов. Вследствие этого снижается доступность воды, которая используется для гигиены рук, а также при лечении пациентов.

Исследователи говорят, что урок от пандемии COVID-19 заключается в том, что общества во всем мире должны начать активно защищать и восстанавливать поврежденные экосистемы. 

Автор: Елизавета Приставка
 

Темы: Наука и инновации в мире, Научные исследования и открытия в мире
Источник: Хайтек
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