Ученые: деградация экосистем приведет к более серьезным пандемиям
Информация о новом исследовании опубликована на сайте лаборатории.
По мнению исследователей, риски заболеваний в конечном итоге связаны с биоразнообразием и природными процессами, такими как круговорот воды в природе.
На основе структуры, разработанной для анализа и обмена информацией о сложных отношениях между обществом и окружающей средой, исследователи делают вывод — если сохранять экосистемы нетронутыми и полностью функционирующими, это поможет предотвратить возникновение новых пандемий.
Речь идет о таких процессах, как вырубка лесов, увеличение территорий под землепользование, а также увеличение интенсивности сельского хозяйства. Эта деятельность снижает качество водных ресурсов, необходимых для сокращения передачи болезней и смягчения воздействия, возникающего при инфекционных заболеваниях.
В то же время деградация экосистем подрывает чистоту и качество водных ресурсов. Вследствие этого снижается доступность воды, которая используется для гигиены рук, а также при лечении пациентов.
Исследователи говорят, что урок от пандемии COVID-19 заключается в том, что общества во всем мире должны начать активно защищать и восстанавливать поврежденные экосистемы.
Автор: Елизавета Приставка