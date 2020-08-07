Трамп подписал указ о запрете китайских приложений TikTok и Weсhat

11:20

Президент США Дональд Трамп подписал указы, запрещающие американским компаниям работать с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют TikTok и мессенджером Weсhat. Как пишет РБК, указы вступят в силу через 45 дней.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео потребовал убрать данные приложения из американских онлайн-магазинов. В свою очередь сенат единогласно одобрил закон, запрещающий госслужащим использовать данные приложения на служебных устройствах.

Официальным поводом для подобных решений стала уверенность американских спецслужб в том, что TikTok и Weсhat могут передавать данные пользователей китайским властям, отслеживать местонахождение госслужащих, а также могут использоваться КНР для кампаний по дезинформации и пропаганде.

В США озабочены данными указами. Тогда как TikTok является лишь развлекательным приложением и его используют в основном подростки и молодежь, Weсhat активно используют китайские бизнесмены и его запрет может негативно сказаться на дальнейших переговорах с американскими партнерами.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о блокировке TikTok в США после 15 сентября, если к тому моменту ByteDance — разработчика TikTok не выкупит американская компания. Основным покупателем называется Microsoft.

В Китае это назвали давлением на китайские компании и пообещали не оставить данные действия США без ответа. В свою очередь ByteDance рассматривает возможность создания своей штаб-квартиры за пределами США.