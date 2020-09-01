В России разработают систему навигации для Луны

19:25

Гендиректор компании ИСС имени М.Ф. Решетнева Николай Тестоедов заявил, что Россия готова к созданию системы навигации для Луны, которая поможет при колонизации.

«Мы проработали этот вопрос, есть необходимые расчёты. Когда вокруг Луны будет создана система навигационных спутников, она будет давать место определения будущим покорителям Луны», - заявил Тестоедов в интервью ТАСС.

Он также отметил, что с точки зрения навигации спутники для Земли, Луны, Марса и Венеры ничем не отличаются.

По словам Тестоедова, в настоящее время конкретного задания на проработку данной программы нет, но лунная программа развивается, и «когда будет принято решение об освоении Луны людьми, это потребуется».

«Мы пока просчитываем количество аппаратов, баллистику, сколько плоскостей, какой функционал и так далее. Когда скажут, что нужна лунная навигация, - она будет обеспечена, скажут, что нужна связь, - тоже будет обеспечена, потому что это будут некие модификации или полные клоны того, что мы делаем для Земли», - заявил он.