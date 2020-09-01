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В России разработают систему навигации для Луны

19:25 1.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Гендиректор компании ИСС имени М.Ф. Решетнева Николай Тестоедов заявил, что Россия готова к созданию системы навигации для Луны, которая поможет при колонизации.

«Мы проработали этот вопрос, есть необходимые расчёты. Когда вокруг Луны будет создана система навигационных спутников, она будет давать место определения будущим покорителям Луны», - заявил Тестоедов в интервью ТАСС.

Он также отметил, что с точки зрения навигации спутники для Земли, Луны, Марса и Венеры ничем не отличаются.

По словам Тестоедова, в настоящее время конкретного задания на проработку данной программы нет, но лунная программа развивается, и «когда будет принято решение об освоении Луны людьми, это потребуется».

«Мы пока просчитываем количество аппаратов, баллистику, сколько плоскостей, какой функционал и так далее. Когда скажут, что нужна лунная навигация, - она будет обеспечена, скажут, что нужна связь, - тоже будет обеспечена, потому что это будут некие модификации или полные клоны того, что мы делаем для Земли», - заявил он.

Темы: Космические исследования и открытия, Наука и технологии, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 23:16
Гость: Владимир

1. На Луне и прочих планетах никто из людей никогда не был и в ближайшие СТО ЛЕТ не будет. Начиная с высоты в 500 км и до 17.000 км Земной шар окружают радиационные пояса - в которых сосредоточены огромные потоки протонов и электронов, захваченных дипольным магнитным полем Земли - УБИЙСТВЕННЫЕ для всех теплокровных существ. Защититься от них сейчас можно только свинцовым поясом толщиной в один метр ! Пока не придумают более лёгкую защиту - летать выше 500 километров от Земли НЕЛЬЗЯ.

Да, мы хотели послать космонавтов на Луну - НО две черепахи с 18 по 21 сентября 1968 года облетели Луну на СОВЕТСКОМ "Зонде-5" и получили СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА дозы радиации - а для холоднокровных черепах - НЕ СМЕРТЕЛЬНЫЕ !

2. Кстати, заодно мы УЗНАЛИ что настоящая лунная пыль - ТЁМНО - КОРИЧНЕВАЯ !
Естественно дуракам пиндосам обо всём этом не сообщили и:

На ВСЕХ американских "лунных" фотографиях (где цвета их флага - красный, белый и синий - передаются правильно) цвет якобы Луны - СЕРЫЙ ... !
Эта СЕРАЯ якобы "лунная" пыль - подделка.

3. Глупый Рогозин, а также американские и прочие ДУРАКИ тратят миллиарды денег и миллионы рабочих часов на создание "тяжёлых" ракет ... - это совершенно БЕССМЫСЛЕННОЕ ЗАНЯТИЕ - человека выше 500 км от Земли послать НЕВОЗМОЖНО ... - а любая аппаратура весит мало и легко размещается на уже СУЩЕСТВУЮЩИХ ракетах !!
01.09.2020, 22:50
Гость: Эт-точно!

Взял и сделал ровно то, в что в СССР сделали больше 50 лет назад - слетал в космос на ракете.
01.09.2020, 22:02
Гость: которая поможет при колонизации.

В одном ролике профессора-минеролога Давиденко спросили, когда мы полетим на Луну?
Усмехнувшись, он ответил:"А зачем?"
Для энергетики?
Судя по его словам, для добычи 1 тонны Гелия-3 нужно переработать (на Луне) 100 000 тонн лунного грунта.
А потом еще эту тонну доставить на Землю. Не просто привезти, т.к. это улетучивающийся в атмосфере Земли изотоп.
Отсюда вопрос: как и зачем?
И, самое главное - за чей счет?
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