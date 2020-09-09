Ассортимент и разновидности воздушных вентиляционных клапанов
Так называют специальные заслонки, размещенные на входе в систему вентиляции. Их основная задача – устранение обратной тяги, препятствующей полноценному воздухообмену. Кроме того, с помощью вентиляционных клапанов удается:
- справиться с проблемой сквозняков;
- снизить запыленность помещений ;
- обеспечить противопожарную защиту за счет уменьшения поступления воздушных потоков в помещение, где отмечено возгорание, а также исключить распространение продуктов горения по другим комнатам и этажам здания;
- исключить попадание в дом насекомых и грызунов.
Классификация и разновидности вентиляционных клапанов
В зависимости от назначения выпускают вентиляционные клапаны следующих типов:
- Воздушные – предназначены для регулирования движения воздушных масс температурой до 80⁰С, в которых отсутствуют загрязняющие примеси и продукты горения.
- Противопожарные – дымовые или огнезадерживающие. Первые эксплуатируются в закрытом состоянии, вторые – в открытом, что позволяет эффективно выводить продукты горения и исключить распространение огня по вентиляционным ходам, тем самым создавая условия для эвакуации людей и материальных ценностей.
- Унифицированные – предназначены для эксплуатации в жилых, офисных и вспомогательных помещениях, где необходимо обеспечить полноценную вентиляцию.
- Взрывозащищенные – относятся к категории противопожарного оборудования, предназначены для эксплуатации во взрывоопасной среде. Сконструированы с учетом защиты помещения от попадания случайной искры, что может стать причиной взрыва или возгорания.
В зависимости от типа привода воздушные клапаны классифицируют как:
- Механические модели с ручным приводом в виде рычага или профильного наконечника, конструкция которого позволяет менять угол поворота ламелей.
- Вентиляционные с электроприводом для автоматических систем, где регулирование угла наклона осуществляется с помощью сервопривода.
- Пневматические, отличающиеся от предыдущего варианта типом электропривода.
Различные формы заслонок клапанов во встроенном или накладном исполнении позволяют использовать устройства в любых условиях, обеспечивая приток свежего воздуха и его циркуляцию по помещению без привлечения дорогостоящей климатической техники.