Ассортимент и разновидности воздушных вентиляционных клапанов

22:39

Обеспечить эффективное перемещение по комнате воздушных масс и равномерно распределить свежий воздух позволяют вентиляционные клапаны

Так называют специальные заслонки, размещенные на входе в систему вентиляции. Их основная задача – устранение обратной тяги, препятствующей полноценному воздухообмену. Кроме того, с помощью вентиляционных клапанов удается:

справиться с проблемой сквозняков;

снизить запыленность помещений ;

обеспечить противопожарную защиту за счет уменьшения поступления воздушных потоков в помещение, где отмечено возгорание, а также исключить распространение продуктов горения по другим комнатам и этажам здания;

исключить попадание в дом насекомых и грызунов.

Классификация и разновидности вентиляционных клапанов



В зависимости от назначения выпускают вентиляционные клапаны следующих типов:

Воздушные – предназначены для регулирования движения воздушных масс температурой до 80⁰С, в которых отсутствуют загрязняющие примеси и продукты горения.

Противопожарные – дымовые или огнезадерживающие. Первые эксплуатируются в закрытом состоянии, вторые – в открытом, что позволяет эффективно выводить продукты горения и исключить распространение огня по вентиляционным ходам, тем самым создавая условия для эвакуации людей и материальных ценностей.

Унифицированные – предназначены для эксплуатации в жилых, офисных и вспомогательных помещениях, где необходимо обеспечить полноценную вентиляцию.

Взрывозащищенные – относятся к категории противопожарного оборудования, предназначены для эксплуатации во взрывоопасной среде. Сконструированы с учетом защиты помещения от попадания случайной искры, что может стать причиной взрыва или возгорания.

В зависимости от типа привода воздушные клапаны классифицируют как:

Механические модели с ручным приводом в виде рычага или профильного наконечника, конструкция которого позволяет менять угол поворота ламелей.

Вентиляционные с электроприводом для автоматических систем, где регулирование угла наклона осуществляется с помощью сервопривода.

Пневматические, отличающиеся от предыдущего варианта типом электропривода.

Различные формы заслонок клапанов во встроенном или накладном исполнении позволяют использовать устройства в любых условиях, обеспечивая приток свежего воздуха и его циркуляцию по помещению без привлечения дорогостоящей климатической техники.

