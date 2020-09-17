Sony назвала цену консоли PlayStation 5

10:41

Стоп-кадр из видео в YouTube

Компания Sony в ходе онлайн-мероприятия назвала цены на игровую консоль PlayStation 5.

Версия с приводом для дисков будет стоить 499 долларов, а цифровая модель обойдется в 399 долларов. Стоимость консоли в Европе составит 499 и 399 евро соответственно.

Продажи приставки в некоторых странах начнутся 12 ноября, а в России она появится 19 ноября. Цифровая версия PS5 обойдется в РФ в 37 999 рублей, а с приводом - в 46 999 рублей.

Что касается аксессуаров для PlayStation 5, то официальные цены выглядят так:

• Беспроводной контроллер DualSense: $70;

• Зарядная станция DualSense Charging Station (для двух джойстиков): $30.

• HD Camera (два объектива и захват видео Full HD): $60;

• Беспроводная гарнитура PULSE 3D: $100;

• Пульт дистанционного управления Media Remote: $30;