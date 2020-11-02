Выделенные и виртуальные серверы RUVDS

20:30 2.11.2020

Виртуальные сервера предполагают возможность установки дополнительных устройств и программ

Развивающийся бизнес, расширяющий свои IT-возможности, который на данном этапе не планирует создавать новую инфраструктуру и привлекать новый персонал или переобучать сотрудников, будет вынужден использовать виртуальный сервис. Данная услуга позволяет существенно расширить IT-возможности предприятия только при условии доступа к сети Интернет.

Что собой представляет виртуальный сервер

Виртуальным сервисом называют совокупность виртуальных вычислительных и дисковых ресурсов, гостевой операционной системы и приложений на ней.

Как работает виртуальный сервер

В независимости от места дислокации все виртуальные устройства соединяются между собой в единую виртуальную сеть при помощи программного обеспечения. Для организации физической сети необходимо физическое оборудование, которое обеспечивает подключение компьютеров и серверов к сети. При использовании виртуального сервиса его функции выполняет программное обеспечение.

Какой виртуальный сервер лучше использовать

С помощью виртуальных серверов VDS от компании RUVDS развивающийся бизнес может с легкостью заполучить широкие возможности на доступных условиях.

RUVDS является международным хостингом провайдеров, который оказывает услуги для десяти дата-центров в крупных городах РФ, а также ряде европейских столиц.

Использование создаваемой компанией распределённой сети значительно снижает риски для клиентов, поскольку позволяет брать в аренду мощности, которые близко расположены от офиса или места работы. Как результат, меньше расстояние — выше скорость.

Какие преимущества RUVDS

Сотрудничать в RUVDS выгодно и эффективно. Все без исключения клиенты получают: