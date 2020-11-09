Сбербанк решил открыть собственный интернет-магазин

Сбербанк планирует открыть собственный интернет-магазин, на котором будет представлен широкий ассортимент товаров.

Об этом первый зампред правления банка Лев Хасис рассказал на онлайн-конференции.

«Мы, конечно же, в рамках наших инициатив в области электронной коммерции предполагаем наличие у нас рано или поздно собственного e-commerce-ресурса, на котором будет продаваться широкий ассортимент товаров, в том числе и запчасти. Очень надеюсь, что в каком-то очень обозримом будущем это будет доступно для наших клиентов», - цитирует слова Хасиса «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Сбербанк вел переговоры о вхождении в капитал Ozon. Финансовая организация была намерена получить порядка 30% интернет-компании.

В проспекте к предстоящему IPO сообщалось, что в сентябре текущего года было расторгнуто некое соглашение об основных условиях сделки, заключенное между Ozon и его акционерами с одной стороны и Сбербанком - с другой. Данное соглашение, как отмечали СМИ, предусматривало штраф за разрыв договора (размер break-up fee, причитающийся Сбербанку, - 1 млрд рублей).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2020, 19:35
    Гость: Собираем бабки

    У народа,и открываем прачечную сбербанк места сбывается или он уже не банк?

  2. 09.11.2020, 19:14
    Гость: Алекс

    Да ради бога. Основной деятельности это не помешает, а дополнительный доход банку может быть очень хороший.

Все комментарии (13)
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