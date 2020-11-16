Изобретатель из Канады показал шлем для защиты от коронавируса

32-летний изобретатель Езин Аль-Кайси из Канады разработал шлем, который, по его словам, способен защитить человека от коронавируса.

Как можно видеть на фотографии, шлем, получивший название BioVYZR, полностью закрывает голову и грудь. На задней его части находится работающий от батареек вентилятор с фильтром респиратора, очищающий поступающий в шлем воздух.

В своем изобрении мужчина ездит на метро в Торонто и отмечает, что многие люди с любопытством смотрят на устройство и спрашивают, где он достал его, пишет BBC.

По словам разработчика, шлем способен работать до 12 часов без подзарядки. Он также отметил, что уже около 10 тысяч людей подали заявку на приобретение данного устройства, стоимость которого составляет 379 долларов (порядка 29 000 рублей).

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