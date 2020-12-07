Касперский представит «антихакерский» смартфон в 2021 году

В 2021 году на рынок должны выйти смартфоны с операционной системой от Kaspersky, которые позиционируются как антихакерские устройства.

«Наша задача - создать защищенный телефон, который практически невозможно "хакнуть", для обработки секретной и конфиденциальной информации как госслужащих, так и предприятий, и управлений инфраструктурой», - заявил глава компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

По словам Касперского, в настоящее время компания уже договорилась об установке системы с китайским производителем смартфонов. «Я не могу пока назвать, но это китайская компания. В конце следующего года продукт уже появится», - рассказал он в интервью РИА Новости.

При этом Касперский отметил, что «это операционка для интернета вещей – промышленного и любого другого, а для телефонов и планшетов она будет готова в следующем году».

Предполагается, что смартфон получит минимальную функциональность и собственный браузер. Касперский пояснил, что «красоты, как от Android и iOS» ждать не стоит, «смартфон будет выполнять другие специальные задачи». «Аппарат может звонить и отправлять СМС, само собой, там будет офисный пакет, свой браузер с минимальным функционалом и стандартный набор приложений, таких как будильник, калькулятор и так далее», - рассказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2020, 23:15
    Гость: www

    Будет устанавливать секретная китаиская компания, на секретный смартфон, для секретных людеи.

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