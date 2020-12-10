В Америке заявили о революции в космонавтике
Американское издание заявило, что испытание прототипа космического корабля Starship компании SpaceX можно считать свидетельством революции в современной космонавтике.
«Огневое испытание свидетельствует о том, что американская космическая программа может быть на пороге революции, невиданной почти полвека. Цели Маска чрезвычайно амбициозны, но реализация работающего Starship в любой из возможностей означала бы огромный скачок в доступности космических полетов», - пишет The Drive.
Напомним, в ходе испытательного полета прототип Starship восьмой версии (SN8) поднялся на высоту 12 километров, но затем взорвался при посадке. В воздухе он находился 6 минут 40 секунд.
При этом руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что «Starship - это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей». Он также отметил, что подобные изделия не строятся, как у «Незнайки на Луне», в чистом поле, сообщает РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Можно, конечно, взлететь и на такой хрени, но для этого нужны движки на три порядка эффективнее самых лучших нынешних, которые имеются только у России, а у Маска за душой только чахлые мерлины. Просто ФРС столько напечатала левого бабла, что его надо как-то срочно утилизировать, но если просто в кучу свалить и поджечь триллионы баксов, то люди не поймут, а если как Маск, то очень даже революционно.
" В Америке заявили о революции в космонавтике"-а,не пора-ли там носителям тысячелетних ценностей устраивать контрреволюцию? А, то ишь всякие неуемные активисты ,потрясения создают для нормальных эволюционеров которые , десятилетиями что-то стабильное разрабатывают,разрабатывают.. за чужие деньги ,и живут хорошо.
Старт и полёт нормальный ,а с посадкой разберутся у Америки уже большой опыт имеется, чем не может похвастаться Иван Моисеев.Ребята работают ,а не только обущаниями кормят.
Опять волынка про Луну.
Живут на дереве. хвостом зацепились за ветку...........................
Руки свободные можно и всякую галиматью писать.