В Америке заявили о революции в космонавтике

Американское издание заявило, что испытание прототипа космического корабля Starship компании SpaceX можно считать свидетельством революции в современной космонавтике.

«Огневое испытание свидетельствует о том, что американская космическая программа может быть на пороге революции, невиданной почти полвека. Цели Маска чрезвычайно амбициозны, но реализация работающего Starship в любой из возможностей означала бы огромный скачок в доступности космических полетов», - пишет The Drive.

Напомним, в ходе испытательного полета прототип Starship восьмой версии (SN8) поднялся на высоту 12 километров, но затем взорвался при посадке. В воздухе он находился 6 минут 40 секунд.

При этом руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что «Starship - это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей». Он также отметил, что подобные изделия не строятся, как у «Незнайки на Луне», в чистом поле, сообщает РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2020, 21:36
    Гость: Каток

    Можно, конечно, взлететь и на такой хрени, но для этого нужны движки на три порядка эффективнее самых лучших нынешних, которые имеются только у России, а у Маска за душой только чахлые мерлины. Просто ФРС столько напечатала левого бабла, что его надо как-то срочно утилизировать, но если просто в кучу свалить и поджечь триллионы баксов, то люди не поймут, а если как Маск, то очень даже революционно.

  2. 10.12.2020, 21:26
    Гость: тд продолжение

    " В Америке заявили о революции в космонавтике"-а,не пора-ли там носителям тысячелетних ценностей устраивать контрреволюцию? А, то ишь всякие неуемные активисты ,потрясения создают для нормальных эволюционеров которые , десятилетиями что-то стабильное разрабатывают,разрабатывают.. за чужие деньги ,и живут хорошо.

  3. 10.12.2020, 21:24
    Гость: anton

    Старт и полёт нормальный ,а с посадкой разберутся у Америки уже большой опыт имеется, чем не может похвастаться Иван Моисеев.Ребята работают ,а не только обущаниями кормят.

  5. 10.12.2020, 20:44
    Гость: Не обращайте на него внимания.

    Живут на дереве. хвостом зацепились за ветку...........................
    Руки свободные можно и всякую галиматью писать.

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