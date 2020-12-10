В Америке заявили о революции в космонавтике

15:38 10.12.2020

Американское издание заявило, что испытание прототипа космического корабля Starship компании SpaceX можно считать свидетельством революции в современной космонавтике.

«Огневое испытание свидетельствует о том, что американская космическая программа может быть на пороге революции, невиданной почти полвека. Цели Маска чрезвычайно амбициозны, но реализация работающего Starship в любой из возможностей означала бы огромный скачок в доступности космических полетов», - пишет The Drive.

Напомним, в ходе испытательного полета прототип Starship восьмой версии (SN8) поднялся на высоту 12 километров, но затем взорвался при посадке. В воздухе он находился 6 минут 40 секунд.

При этом руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что «Starship - это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей». Он также отметил, что подобные изделия не строятся, как у «Незнайки на Луне», в чистом поле, сообщает РИА Новости.