Минобороны показало на видео пуск гиперзвукового «Циркона»

Специально забил в поисковик rocket zircone . Газета сан и дейли мейл написали о пуске, с гнильцой конечно, но как о свершившимся факте, где сам факт не подвергаемся никакому сомнению. И только наши дубоголовые соседи талдычат

"мультики" . Есть такая поговорка " не так страшен черт, как его малютка" . Это в том смысле, что не было более лютых ненавистников и палачей, чем предатели.