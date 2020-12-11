Минобороны показало на видео пуск гиперзвукового «Циркона»
Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» по цели, находящейся на расстоянии свыше 350 километров на полигоне Чижа
Минобороны России опубликовало видео испытательного пуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Белом море.
Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» по цели, находящейся на расстоянии свыше 350 километров на полигоне Чижа.
По информации объективного контроля, береговая цель была успешно поражена. При этом скорость ракеты превысила 8 махов.
Напомним, ранее испытательные стрельбы ракетой «Циркон» проводились фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в октябре и ноябре текущего года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Работают? Языком? Без связи с мозгом?
Не можешь. Есть заинтересованные люди, следящие за процессом со спутников, с разведывательных самолетов и Дронов. А ты можешь только гадить на форуме, как муха на стекле.
Это здорово, это новые материалы , вроде карбида гафния, или карбида тантала- гафния, самых тугоплавких на данный момент материалов. Это новое управление, с условием того что ракета летит в облаке плазмы. Это реально круто, в отличие от неуклюжей бочкообразный ракеты из комиксов, которую воспроизводит Маск, зная менталитет обывателя.
Я вот тебе ответил, в потом подумал. А чего я тебе должен отвечаиь, ища за тебя данные. Ты калека? Или в твоей реальности в принципе Россия ничего не может выпускать. Но это вопрос веры, медицинский, психиатрический.
Специально забил в поисковик rocket zircone . Газета сан и дейли мейл написали о пуске, с гнильцой конечно, но как о свершившимся факте, где сам факт не подвергаемся никакому сомнению. И только наши дубоголовые соседи талдычат
"мультики" . Есть такая поговорка " не так страшен черт, как его малютка" . Это в том смысле, что не было более лютых ненавистников и палачей, чем предатели.