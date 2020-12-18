Первый смартфон Huawei на собственной системе появится в 2021 году
В 2021 году в продаже появится первый смартфон Huawei на базе операционной системы HarmonyOS 2.0.
На пресс-конференции для журналистов представители компании заявили, что это будет первый смартфон, на котором новая ОС будет доступна «из коробки» и показали ее интерфейс и некоторые функции, сообщает портал Sina.
Также было отмечено, что визуально HarmonyOS будет похожа на разработанную Huawei оболочку EMUI, а во встроенном магазине пользователи смогут найти достаточно большое количество приложений, доступных для Android-смартфонов.
Официально модель смартфона названа не была, но предположительно, это будет Huawei P50, который должен появиться в продаже в первом квартале следующего года.
Фото с сайта sina.com.cn
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот это импортозамещение, а не враги тряпки и клеи не дали, самолёт не полетит.
Китайцы уже создали квантовый компьютер, и я очень сомневаюсь что они загрузят в него софт билагейтсагуглаэпла. Так что как гласит народная мудрость : лиха беда начало. Я помню как по новостям на центральных каналах высмеивали как Китай купил тот или другой автомобильный бренд, в начале 2000гг, и первый полет тейконавта.
Что можно сказать, молодцы, это и следовало ожидать.
Гугл, эпл, и прочим монополистам урок, не усвоят будут на свлке истории вместе с санкциями, как американский автопром, на очереди майкрософт.
А потом Китаю надо будет вышвырнуть со своих заводов производство Эпплов, пусть американцы попытаются создать собственные заводы, обучить, подготовить собственных инженеров! Sic transit gloria mundi - Так проходит мирская слава, так умирают империи - Империя добра за океаном!