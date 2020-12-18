Первый смартфон Huawei на собственной системе появится в 2021 году

В 2021 году в продаже появится первый смартфон Huawei на базе операционной системы HarmonyOS 2.0.

На пресс-конференции для журналистов представители компании заявили, что это будет первый смартфон, на котором новая ОС будет доступна «из коробки» и показали ее интерфейс и некоторые функции, сообщает портал Sina.

Также было отмечено, что визуально HarmonyOS будет похожа на разработанную Huawei оболочку EMUI, а во встроенном магазине пользователи смогут найти достаточно большое количество приложений, доступных для Android-смартфонов.

Официально модель смартфона названа не была, но предположительно, это будет Huawei P50, который должен появиться в продаже в первом квартале следующего года. 


Фото с сайта sina.com.cn

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.12.2020, 11:47
    Гость: Рустем

    Китайцы уже создали квантовый компьютер, и я очень сомневаюсь что они загрузят в него софт билагейтсагуглаэпла. Так что как гласит народная мудрость : лиха беда начало. Я помню как по новостям на центральных каналах высмеивали как Китай купил тот или другой автомобильный бренд, в начале 2000гг, и первый полет тейконавта.

  3. 18.12.2020, 11:36
    Гость: Рустем

    Что можно сказать, молодцы, это и следовало ожидать.
    Гугл, эпл, и прочим монополистам урок, не усвоят будут на свлке истории вместе с санкциями, как американский автопром, на очереди майкрософт.

  4. 18.12.2020, 11:25
    Гость: Виктор

    А потом Китаю надо будет вышвырнуть со своих заводов производство Эпплов, пусть американцы попытаются создать собственные заводы, обучить, подготовить собственных инженеров! Sic transit gloria mundi - Так проходит мирская слава, так умирают империи - Империя добра за океаном!

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