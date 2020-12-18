Первый смартфон Huawei на собственной системе появится в 2021 году

10:54 18.12.2020

В 2021 году в продаже появится первый смартфон Huawei на базе операционной системы HarmonyOS 2.0.

На пресс-конференции для журналистов представители компании заявили, что это будет первый смартфон, на котором новая ОС будет доступна «из коробки» и показали ее интерфейс и некоторые функции, сообщает портал Sina.

Также было отмечено, что визуально HarmonyOS будет похожа на разработанную Huawei оболочку EMUI, а во встроенном магазине пользователи смогут найти достаточно большое количество приложений, доступных для Android-смартфонов.

Официально модель смартфона названа не была, но предположительно, это будет Huawei P50, который должен появиться в продаже в первом квартале следующего года.



Фото с сайта sina.com.cn