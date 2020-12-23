Представлен «стреляющий» антисептиком браслет

Группа энтузиастов из США, Китая и Мексики представила распыляющий антисептик браслет SprayCare.

Технически данный браслет представляет собой прикрепленный к ремешку флакон с антисептиком, а его внешний вид чем-то напоминает смарт-часы. Внутри устройства имеется распылитель. При нажатии на кнопку он начинает в течение трех секунд на распылять антисептик на расстояние до полутора метров.

По словам разработчиков, одной заправки антисептика хватит примерно на 40 «выстрелов». Также можно использовать различные репелленты от насекомых, эфирные масла или духи. Если заправить устройство жидкостью для перцового баллончика, то оно может превратиться в устройство самообороны, считают его создатели, однако эффективность подобного решения вызывает сомнения.

Ожидается, что в продаже новинка появится в марте следующего года.

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