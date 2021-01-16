Apple начал разработку iPhone со складным экраном

Корпорация Apple объявила о разработке сматрфона iPhone со складным экраном, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что специалисты Apple уже создали прототип складных экранов, который будет применяться для внутреннего тестирования.

Ожидается, что новинка составит конкуренцию аналогичного смартфона от компании Samsung. При этом пока официально компания еще не объявила о плане подобной модели смартфона. Не исключено, что на создание подобного телефона может уйти несколько лет.

Ранее Apple заявили о выпуске компактного смартфона, размер экрана которого при развороте будет равен 6,7-дюймовому дисплею iPhone 12 Pro Max. Кроме того, в текущем году Apple хочет впервые с 2012 года обновить дизайн своих настольных компьютеров iMac. Планируется до конца 2021 года выпустить две версии iMac под кодовым названием J456 и J457, на замену текущим 21,5-дюймовым и 27-дюймовым моделям.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.01.2021, 15:30
    Гость: Все от бедности

    Если иметь в кармане ключ от квартиры, где деньги лежат, то не нужен никакой Самсунг или Эппл. Девушку на вечер можно вызвать и по проводному телефону.

  2. 17.01.2021, 12:46
    Гость: любитель самсунгов

    Apple начал разработку iPhone со складным экраном

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    потому что если его не сложить, он в кармане погнётся )))

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