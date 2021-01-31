Ремонт телевизоров LG

06:36 31.01.2021

Известный южнокорейский бренд выпускает технику , не нуждающуюся в представлении

Сервисный центр LG-Helper поможет, если у вас появилась проблема с телевизором марки LG.

Известный южнокорейский бренд выпускает технику , не нуждающуюся в представлении: хорошее качество картинки, широкий функционал, надежность - все это уже давно оценено владельцами телевизоров LG. Однако и с ними может произойти досадная неприятность - поломка. Мы проведем бесплатную диагностику, выясним причины поломки и в быстрые сроки отремонтируем вашу технику.

Самые распространенные поломки телевизоров LG Какие проблемы наиболее часто встречаются у телевизоров этой марки: не включается - проблема, как правило, в блоке питания; нет картинки - перегорела лампа подсветки, вышел из строя инвертор или проблемы с системной платой; нет звука - подвели динамики или системная плата; не переключает каналы - может потребоваться замена блока управления или перепрошивка платы, а может причина в неисправном ТВ-тюнере; нет сигнала - проблема с антенным входом, платой, ТВ-тюнером; не видит устройства - разъем или модуль WiFi.

Телевизор LG может сломаться из-за скачков напряжения, нарушений правил эксплуатации, из-за естественного износа. Поломка может быть разной степени выраженности. Картинка может пропасть полностью или просто затемниться по краям или на других выборочных участках. Изображение может зависать и тормозить, может появиться проблема с поиском каналов, телевизор может не реагировать на пульт или на телефон. Не стоит самостоятельно пытаться выполнить ремонт телевизоров.

Даже самая простая замена лампочки подсветки при отсутствии квалификации может вылиться в более дорогостоящий ремонт из-за незнания устройства оборудования. Неквалифицированное вмешательство в нашей практике становится частой причиной более серьезной проблемы. Ремонт телевизоров в LG-Helper У нас работают только квалифицированные мастера, прекрасно разбирающиеся в любых, даже самых новых моделях телевизоров LG.

Сразу после поступления заявки мы созваниваемся с клиентом и выясняем наиболее удобное время посещения мастера. Ремонт проводится только с использованием сертифицированных запчастей, которые в достаточном количестве всегда есть на нашем складе. На выполненный ремонт обязательно предоставляется гарантия. Мы предлагаем выгодные расценки. Точную цену мастер сможет озвучить только после диагностики оборудования с учетом сложности ремонта и стоимости необходимых запчастей. Возникли проблемы с телевизором LG? Звоните к нам прямо сейчас и, возможно, через 2-3 дня ваша семья войдет в привычное комфортное русло.