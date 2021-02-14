Что такое VPN: как работает и для чего нужен

© KM.RU, Илья Шабардин

VPN – это зашифрованное, безопасное подключение между отдельным пользователем и сетью или двумя сетями. VPN-сервис позволяет получить доступ к просторам интернета без каких-либо региональных ограничений.

Зачем нужен VPN?

Создавая VPN-соединение, доступ к просторам интернета становится более безопасным и защищенным, сохраняется конфиденциальность личных данных и просмотров страниц. Обычно VPN-сервис используют:

  • для анонимности в сети;
  • чтобы избежать системных сбоев;
  • для получения доступа к общей сети;
  • чтобы скрыть свое местонахождение;
  • для обеспечения работы приложения из другой зоны;
  • чтобы получить доступ к закрытым веб-ресурсам и различному контенту.

Также VPN-сервисы используются различными компаниями для повышения уровня защиты от возможных хакерских атак.

Как работает VPN?

Принцип работы технологии VPN заключается в создании поверх сети защищенного соединения, при котором происходит защита и шифрование отправляемых данных. Подключиться к VPN-сервису можно с любой точки мира.

VPN-протоколы используют сразу несколько протоколов шифрования (RSA, MD5-HMAC), 2048-битные ключи.

Преимущества, особенности и недоставки VPN

Среди основных преимуществ, которые есть у VPN:

  • доступ к контенту с любой точки мира;
  • возможность просматривать трансляции, которые запрещены в текущем регионе;
  • доступ к заблокированным ресурсам;
  • возможность обойти ценовую дискриминацию;
  • анонимность.

Однако несмотря на явные преимущества, которые открывает VPN-сервис, у него есть и некоторые недостатки.

Замедление работы. При подключении к защищенному доступу, поток данных обрабатывается через больше этапов, чем при обычном подключении, поэтому на слабых ПК возможно заметное замедление работы. Замедление работы компьютера и открытия веб-страниц является проблемой №1 в отношении практических всех VPN-сервисов. Именно поэтому многие компании внедряют всевозможные методы для оптимизации производительности и скорости загрузки страниц.

Блокировка. Многие веб-ресурсы и крупные компании понимая работу VPN, стараются их заблокировать. К примеру, если в базе компании храниться IP-адрес известного VPN-сервиса, то компания может ограничить либо полностью запретить доступ такого подключения к веб-сайту.

Однако несмотря на незначительные особенности в работе VPN, данная технология широко используется во всем мире и позволяет справиться с целым спектром различных задач.

Популярные VPN

Brain UP составил TOP-10 VPN:

  1. PureVPN.
  2. Hotspot Shield.
  3. Surfshark.
  4. ExpressVPN.
  5. PrivateVPN.
  6. HideMy.name.
  7. TunnelBear.
  8. Speedify.
  9. CyberChost.
  10. NordVPN.

В подборке лучших VPN-сервисов собраны как бесплатные, так и платные программы. Выбирая VPN-сервис, необходимо ориентировать на способ защит данных, наличие поддержки, конкретные цели установки, финансовые возможности и ряд других факторов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Большевики не зря выгоняли всех старых чиновников: дело не в том, что они были плохие»
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
«Ядерная деменция в полном разгаре: атомная война возвращается на повестку дня»
© KM.RU, Вадим Черноусов
М. Симоньян: Пенсии маленькие? Да, маленькие. Но они на порядок больше, чем были
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Избранное
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
The Independent извинилась перед Абрамовичем из-за статьи о санкциях
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития
Россияне назвали лучший фильм о любви
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Ученые предупредили о риске «устаревания» вакцин от COVID-19
Рогозин продемонстрировал навыки управления вертолетом
Леонид Ярмольник © KM.RU, Михаил Попов
Ярмольник назвал решение наградить 23-летнего певца «ошибкой и опечаткой»
Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» более чем на 95%
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Силуанов рассказал о способе вложения денег с гарантированным доходом