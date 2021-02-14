Что такое VPN: как работает и для чего нужен

20:43 14.02.2021

VPN – это зашифрованное, безопасное подключение между отдельным пользователем и сетью или двумя сетями. VPN-сервис позволяет получить доступ к просторам интернета без каких-либо региональных ограничений.

Зачем нужен VPN?

Создавая VPN-соединение, доступ к просторам интернета становится более безопасным и защищенным, сохраняется конфиденциальность личных данных и просмотров страниц. Обычно VPN-сервис используют:

для анонимности в сети;

чтобы избежать системных сбоев;

для получения доступа к общей сети;

чтобы скрыть свое местонахождение;

для обеспечения работы приложения из другой зоны;

чтобы получить доступ к закрытым веб-ресурсам и различному контенту.

Также VPN-сервисы используются различными компаниями для повышения уровня защиты от возможных хакерских атак.

Как работает VPN?

Принцип работы технологии VPN заключается в создании поверх сети защищенного соединения, при котором происходит защита и шифрование отправляемых данных. Подключиться к VPN-сервису можно с любой точки мира.

VPN-протоколы используют сразу несколько протоколов шифрования (RSA, MD5-HMAC), 2048-битные ключи.

Преимущества, особенности и недоставки VPN

Среди основных преимуществ, которые есть у VPN:

доступ к контенту с любой точки мира;

возможность просматривать трансляции, которые запрещены в текущем регионе;

доступ к заблокированным ресурсам;

возможность обойти ценовую дискриминацию;

анонимность.

Однако несмотря на явные преимущества, которые открывает VPN-сервис, у него есть и некоторые недостатки.

Замедление работы. При подключении к защищенному доступу, поток данных обрабатывается через больше этапов, чем при обычном подключении, поэтому на слабых ПК возможно заметное замедление работы. Замедление работы компьютера и открытия веб-страниц является проблемой №1 в отношении практических всех VPN-сервисов. Именно поэтому многие компании внедряют всевозможные методы для оптимизации производительности и скорости загрузки страниц.

Блокировка. Многие веб-ресурсы и крупные компании понимая работу VPN, стараются их заблокировать. К примеру, если в базе компании храниться IP-адрес известного VPN-сервиса, то компания может ограничить либо полностью запретить доступ такого подключения к веб-сайту.

Однако несмотря на незначительные особенности в работе VPN, данная технология широко используется во всем мире и позволяет справиться с целым спектром различных задач.

Популярные VPN

Brain UP составил TOP-10 VPN:

PureVPN. Hotspot Shield. Surfshark. ExpressVPN. PrivateVPN. HideMy.name. TunnelBear. Speedify. CyberChost. NordVPN.

В подборке лучших VPN-сервисов собраны как бесплатные, так и платные программы. Выбирая VPN-сервис, необходимо ориентировать на способ защит данных, наличие поддержки, конкретные цели установки, финансовые возможности и ряд других факторов.