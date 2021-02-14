Что такое VPN: как работает и для чего нужен
Зачем нужен VPN?
Создавая VPN-соединение, доступ к просторам интернета становится более безопасным и защищенным, сохраняется конфиденциальность личных данных и просмотров страниц. Обычно VPN-сервис используют:
- для анонимности в сети;
- чтобы избежать системных сбоев;
- для получения доступа к общей сети;
- чтобы скрыть свое местонахождение;
- для обеспечения работы приложения из другой зоны;
- чтобы получить доступ к закрытым веб-ресурсам и различному контенту.
Также VPN-сервисы используются различными компаниями для повышения уровня защиты от возможных хакерских атак.
Как работает VPN?
Принцип работы технологии VPN заключается в создании поверх сети защищенного соединения, при котором происходит защита и шифрование отправляемых данных. Подключиться к VPN-сервису можно с любой точки мира.
VPN-протоколы используют сразу несколько протоколов шифрования (RSA, MD5-HMAC), 2048-битные ключи.
Преимущества, особенности и недоставки VPN
Среди основных преимуществ, которые есть у VPN:
- доступ к контенту с любой точки мира;
- возможность просматривать трансляции, которые запрещены в текущем регионе;
- доступ к заблокированным ресурсам;
- возможность обойти ценовую дискриминацию;
- анонимность.
Однако несмотря на явные преимущества, которые открывает VPN-сервис, у него есть и некоторые недостатки.
Замедление работы. При подключении к защищенному доступу, поток данных обрабатывается через больше этапов, чем при обычном подключении, поэтому на слабых ПК возможно заметное замедление работы. Замедление работы компьютера и открытия веб-страниц является проблемой №1 в отношении практических всех VPN-сервисов. Именно поэтому многие компании внедряют всевозможные методы для оптимизации производительности и скорости загрузки страниц.
Блокировка. Многие веб-ресурсы и крупные компании понимая работу VPN, стараются их заблокировать. К примеру, если в базе компании храниться IP-адрес известного VPN-сервиса, то компания может ограничить либо полностью запретить доступ такого подключения к веб-сайту.
Однако несмотря на незначительные особенности в работе VPN, данная технология широко используется во всем мире и позволяет справиться с целым спектром различных задач.
Популярные VPN
Brain UP составил TOP-10 VPN:
- PureVPN.
- Hotspot Shield.
- Surfshark.
- ExpressVPN.
- PrivateVPN.
- HideMy.name.
- TunnelBear.
- Speedify.
- CyberChost.
- NordVPN.
В подборке лучших VPN-сервисов собраны как бесплатные, так и платные программы. Выбирая VPN-сервис, необходимо ориентировать на способ защит данных, наличие поддержки, конкретные цели установки, финансовые возможности и ряд других факторов.
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