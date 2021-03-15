Путин и Медведев возглавили Совет при президенте по науке и образованию

Путин и Медведев

Владимир Путин возглавил Совет при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Заместителем стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. На посту председателя Президиума Совета он сменил помощника главы государства Андрея Фурсенко, который стал секретарем Совета.

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав Совета также вошел первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.

Что касается функций Совета по науке, то в них вошли определение стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития страны, принятие решений о разработке и реализации правительством важнейших инновационных проектов государственного значения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2021, 02:50
    Гость: Однако

    Ну как в анекдоте:
    - Ало, это прачечная?
    - Ху...чечная! Это министерство культуры...
    ---
    Но, справедливости ради, надо отметить, что этот анекдот появился очень давно, ещё до рождения наших сегодняшних вождей. Наверное, проблема гораздо шире: "у руля" культуры, науки, образования, экономики, да и всего государства, регулярно оказываются случайные люди со слабым интеллектом, но болезненно высоким самомнением, считающие всех нижестоящих дураками. В советское время таких карьеристов называли - "выдвиженец от уборной", но теперь наши вожди - самые достойные граждане, почти аристократы духа, будем верить в чудо, а после разберёмся "ху из ху".

  2. 16.03.2021, 02:43
    Гость: Тт

    Возглавив научное сообщество,науке придадут колоссальный отрицательный рост.И в первую очередь надо во всех "храмах" науки правильно разместить портреты главных "архитекторов".

  3. 16.03.2021, 02:32
    Гость: Доцент

    Ну понятное дело что они самые самые умные в РФ поэтому и возглавили совет по науке и образованию.

  5. 16.03.2021, 02:15
    Гость: Виталий Уткин

    Важно подчеркнуть необходимость всяческого развития интеллекта. Очень важно также накапливать как можно больше естественнонаучных знаний — по медицине, биологии, фундаментальной психологии, этнографии, астрономии, также по истории развития религиозно-философской мысли. Необходимо хорошо разбираться и в политике. Ведь духовная учёба предназначена для того, чтобы вырасти, в итоге, до Божественности. И одними лишь духовными упражнениями этого не достичь: надо стремиться к приближению к Божественной компетентности во всём самом главном! А для этого — необходима огромная широта кругозора!

    — Крайне важно научиться гармоничному общению с живой природой. Для того, чтобы научиться любить Творца, — надо предварительно освоить любовь к Его Творению со всеми его тварями. А это невозможно сделать ни в комнатах, ни в музеях или лабораториях, ни в храмах. Зато в гармоничных природных ландшафтах с обилием различных проявлений жизни — при правильном (любящем, заботливом) к ним отношении — этого достичь просто и легко.

    — Важно иметь отличное здоровье: чистота сознания и его количественный рост — невозможны без должного уровня здоровья тела. А поэтому надо изучать и соблюдать принципы здорового образа жизни — и в питании, и в закаливании, и в том, как и во что лучше одевать тело, и в том, как его лечить от наиболее обычных недомоганий.

    — Навыки эстетики в разных её аспектах — в музыке, танце, живописи, фотографии и т.д. — будут также важны для души

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