Путин и Медведев возглавили Совет при президенте по науке и образованию

Важно подчеркнуть необходимость всяческого развития интеллекта. Очень важно также накапливать как можно больше естественнонаучных знаний — по медицине, биологии, фундаментальной психологии, этнографии, астрономии, также по истории развития религиозно-философской мысли. Необходимо хорошо разбираться и в политике. Ведь духовная учёба предназначена для того, чтобы вырасти, в итоге, до Божественности. И одними лишь духовными упражнениями этого не достичь: надо стремиться к приближению к Божественной компетентности во всём самом главном! А для этого — необходима огромная широта кругозора!

— Крайне важно научиться гармоничному общению с живой природой. Для того, чтобы научиться любить Творца, — надо предварительно освоить любовь к Его Творению со всеми его тварями. А это невозможно сделать ни в комнатах, ни в музеях или лабораториях, ни в храмах. Зато в гармоничных природных ландшафтах с обилием различных проявлений жизни — при правильном (любящем, заботливом) к ним отношении — этого достичь просто и легко.

— Важно иметь отличное здоровье: чистота сознания и его количественный рост — невозможны без должного уровня здоровья тела. А поэтому надо изучать и соблюдать принципы здорового образа жизни — и в питании, и в закаливании, и в том, как и во что лучше одевать тело, и в том, как его лечить от наиболее обычных недомоганий.

— Навыки эстетики в разных её аспектах — в музыке, танце, живописи, фотографии и т.д. — будут также важны для души