Apple согласилась предустанавливать российский софт на своих устройствах

09:40 16.03.2021

Компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений российских разработчиков, пишет газета "Ведомости".

Таким образом, начиная с 1 апреля при первом включении любого устройства Apple пользователь увидит на экране меню с предложением установить приложения из утвержденного правительством РФ списка.

При этом от установки данных приложений можно будет отказаться, убрав соответствующие галочки напротив них.

Отмечается, что с Apple также обсуждается создание в App Store подборки перспективных российских приложений.

В Минцифры пояснили, что у ведомства нет цели, чтобы программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение.

"Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки", — отметили в ведомстве.

В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского софта.

Затем кабмин утвердил перечень российских приложений для предустановки на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры.

Правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры в январе этого года. Правило должно начать действовать с 1 апреля 2021 года. В частности, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться, в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Госуслуги» и другие.