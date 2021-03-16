Apple согласилась предустанавливать российский софт на своих устройствах

Компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений российских разработчиков, пишет газета "Ведомости".

Таким образом, начиная с 1 апреля при первом включении любого устройства Apple пользователь увидит на экране меню с предложением установить приложения из утвержденного правительством РФ списка.

При этом от установки данных приложений можно будет отказаться, убрав соответствующие галочки напротив них. 

Отмечается, что с Apple также обсуждается создание в App Store подборки перспективных российских приложений.

В Минцифры пояснили, что у ведомства нет цели, чтобы программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. 

"Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки", — отметили в ведомстве.

В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского софта.

Затем кабмин утвердил перечень российских приложений для предустановки на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры.

Правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры в январе этого года. Правило должно начать действовать с 1 апреля 2021 года. В частности, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться, в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Госуслуги» и другие.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2021, 13:36
    Гость: gvozd

    опять отмечу ВОПИЮЩЕЕ..
    правительство Заставляет вас, на Ваш компьютер, ВАМИ Полностью Оплаченный из своего кармана - Предустанавливать программы.
    Вместо того что бы дать по рукам американским коропорациям и Вернуть Законное Право распоряжаться Своим имуществом - вам подсунули все то же самое, но только от правительства рф..

  3. 16.03.2021, 12:37
    Гость: Виктор

    Сам, говоришь, разберешься во всём, пан Е? Так чего же тогда лезешь на российский КМ.ру? Хочется тебе посмешить пользователей данного ресурса?

  4. 16.03.2021, 12:29
    Гость: Виктор

    Не смеши толпу, гость наш дорогой с Украины! Я давно вышвырнул со своего компьютера Гугол, Фейсбук, Твиттер и прочее барахло! Пользуюсь Яндекс, Рамблер, Рунет.ру, Мейл.ру, Спутник.ру, КМ.ру, Одноклассники, Вконтакте и др.

  5. 16.03.2021, 11:56
    Гость: Иван Иваныч

    А Алиса какой классный ассистент. Вчера ночью, бурчу что то себе под нос, а Алиса мне в поисковик забрасывает. Распознавание речи - супер. Сири я отключил, достала.

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