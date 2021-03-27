Конденсат на окнах: причины появления и как его убрать

07:05 27.03.2021

Образование конденсата на внутренней стороне стеклопакетов – это проблема, с которой сталкивается огромное количество людей.

Конденсат на окнах опасен тем, что крупные капли стекают вниз на подоконник, там скапливаются и образуют лужи. Из-за постоянно высокой влажности на откосах и стенах может появляться плесень, которая в свою очередь не только негативно сказывается на состоянии мебели и строительных материалов, но и может вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Аллергический кашель, сильные головные боли, респираторные заболевания, бронхит, пневмония – все это провоцирует плесень.

С учетом вышесказанного, крайне важно понимать, из-за чего образуется конденсат на пластиковых окнах, и как от него можно избавиться.

Причины возникновения конденсата

Нельзя избавиться от конденсата, если не понимать причины его появления. Сложность заключается в том, то причин может быть достаточно много, поэтому главная задача – это правильно проанализировать ситуацию, найти причину возникновения конденсата и устранить проблему. Как все это сделать, попробуем разобраться в этой статье.

Точка росы

Из-за чего же образуется конденсат, ведь при проектировании дома строительные компании учитывают и соблюдают нормы? Согласно этим нормам «точка росы» должна находиться снаружи или внутри стены. Если же «точка росы» оказывается внутри, то из-за этого и скапливается влага на стеклопакете. Точка росы – температура, при достижении которой пар конденсируется и превращается в росу.

Если говорить простым языком, то «точка росы» образуется на внутренней части стеклопакета из-за того, что температура возле окна слишком низкая. Образованию внутри помещения точки росы препятствует батарея отопления. Наверное, все замечали, что батареи ставят именно под окнами. И это вовсе не случайно. При нагревании теплый воздух поднимается вверх вдоль стены и окна, тем самым поднимая там температуру и препятствуя конденсату. Даже подоконник делается таким образом, чтобы не препятствовать движению теплых воздушных масс.

Очевидной причиной появления «точки росы» на внутренней части окна и стены – плохо работающие или неправильно установленные батареи, а также неправильно смонтированный подоконник, препятствующий циркуляции теплого воздуха.

Разница температур и повышенная влажность

Еще одной очевидной причиной образования конденсата является разница температур снаружи и внутри, а также высокий уровень влажности. Для определения разницы температур достаточно измерить температуру воздуха внутри комнаты и со стороны улицы.

Неправильный монтаж окон

Нередко бывает такое, что сильный конденсат на окнах образуется из-за их неправильного монтажа или брака. Если неверно установить откосы, то можно нарушить герметичность конструкции, из-за чего изменится тепловой режим. Чаще всего это происходит из-за того, что многие люди, желая сэкономить или показать, какие они мастера, отказываются от услуг специалистов и осуществляют монтаж окон самостоятельно. Но бывают и ситуации, когда специалисты, устанавливающие окна, допускают ошибки из-за низкой квалификации.

Еще одна причина – неправильно выбранные окна. Если на улице зимой температура опускается достаточно низко, то однокамерные стеклопакеты, отличающиеся низкой теплоизоляцией, пропускают холодный воздух. Именно поэтому однокамерные стеклопакеты лучше использовать только для остекления балкона или лоджии. А в комнате нужно ставить двух или трехкамерные стеклопакеты.

Плохая вентиляция

Плохая вентиляция – это, пожалуй, наиболее распространенная причина появления конденсата. Для каждого помещения существуют свои нормы воздухообмена, и если эти нормы не соблюдаются, то из-за недостаточного движения воздуха и образуется конденсат. При наличии правильно работающей принудительной вентиляции проблем с конденсатом не бывает.

Способы решения проблемы

Когда найдена причина появления конденсата на окнах, необходимо переходить к решению проблемы. Сейчас мы разберем, как бороться с конденсатом на окнах.

Правильное обустройство системы вентиляции

В большинстве квартир используется естественная вентиляция, при которой воздух попадает в помещение через естественные щели и открытые окна, а отработанный воздух поднимается наверх и выводится наружу через общий вентиляционный канал. Но пассивная вентиляция имеет один серьезный недостаток – низкую эффективность и зависимость от внешних факторов. Например, если свежий воздух поступает в недостаточном количестве или плохо выводится, то нарушается воздухообмен. В результате этого появляется конденсат и масса других проблем.

Решением проблемы является установка принудительной системы вентиляции. Оптимальный вариант – это выбрать и установить приточно-вытяжную вентиляционную систему. Подобрать ее и заказать ее монтаж можно на сайте alterair.ua у специалистов по микроклимату.

Частые проветривания

Если в квартире или доме все же используется естественная вентиляция, то не стоит забывать о том, что необходимо регулярно запускать свежий воздух. Для этого нужно проветривать помещение минимум 2 раза в день по 10-15 минут. Как показывает практика, в большинстве случаев простого проветривания достаточно, чтобы полностью избавиться от конденсата или заметно уменьшить его количество.

Распределение тепла

В случае отсутствия батареи отопления под окном, ее следует поставить. Если же батарея стоит, но конденсат все равно образуется, то это говорит о неправильном распределении тепла. Чтобы решить эту проблему, можно использовать конвекционные экраны. С их помощью можно направить поток теплого воздуха на окно, и тем самым избавиться от конденсата.

Покупка осушителя воздуха

Когда задумываешься, как убрать конденсат с окон, то осушитель воздуха является одним из самых очевидных способов решения проблемы. Если конденсат образовывается из-за высокого уровня влажности в жилье, то осушитель быстро и легко нормализует уровень влажности и тем самым уберет конденсат. Но здесь главное не перестараться и сильно не пересушивать воздух, так как это в свою очередь может привести уже к другим проблемам.