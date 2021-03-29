«Как бомба накануне выборов»: академики решили засекретить данные о загрязнении сибирских городов
Доклад о состоянии городов Сибирского федерального округа представил директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник. Из его выступления следует, что 78% из двух десятков российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы расположены в Сибирском федеральном округе.
В 23 сибирских городах интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий. Почти все население (99%) Таймырского автономного округа, где расположен Норильск, живет в условиях высокого загрязнения воздуха.
Среди 15 сибирских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха в 14 приоритетный загрязнитель - бензапирен, «очень сильный канцероген», отметил автор доклада. В ряде городов предельно допустимая концентрация бензапирена превышена в десятки раз - например, во время проведения наблюдений в Кызыле этот показатель был выше нормы в 116 раз, а в Абакане - в 88,2 раза. По сумме выбросов бензапирена лидирует Норильск, за которым следуют Новокузнецк и Красноярск.
В Сибири лидерами по загрязнению почвы тяжелыми металлами - например, свинцом, цинком, никелем и медью - стали Свирск в Иркутской области и Норильск в Красноярском крае.
Самое большое загрязнение почвы нитратами и фторидами - в Новокузнецке, где предельно допустимые концентрации этих химикатов превышены в десятки раз. Как отметил автор доклада, «динамика по годам неутешительная».
Проблемы в городах Сибири не только с воздухом и почвой, но и с водой. Как сообщил автор доклада со ссылкой на открытые данные Росгидромета, 82% поверхностных вод в Новосибирской области оцениваются как грязные. В Томской области этот показатель составляет 68%. Ситуация с водой чуть лучше в Республике Алтай, где 66% поверхностных вод оцениваются как условно чистые или слабо загрязненные.
Иллюстрация с Youtube-канала СО РАН
Ученые проанализировали не только уровень загрязнения в Сибири, но и болезни жителей.
Городами с наибольшими показателями заболеваемости стали Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Иркутск. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области - врожденные пороки развития, в Алтайском крае - заболевания детей.
Иллюстрация с Youtube-канала СО РАН
После презентации участники заседания коротко обсудили ее и пришли к выводу, что публиковать доклад, основанный на открытых данных и озвученный в прямом эфире на канале СО РАН, нельзя. При этом аналогичные отчеты Росгидромета и Минприроды РФ за последние годы не раз публиковались в СМИ.
«Не нужно выступать алармистами, - посоветовал председатель СО РАН, академик Валентин Пармон. - Часто Росгидромет не имеет достаточно аккуратных приборов, у них могут быть неправильные результаты».
«Я бы на первом этапе эту работу (по анализу экологического состояние регионов Сибири - прим. ред.) вел как закрытую, - заявил основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович. - Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией - как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Надо ставить эти вопросы перед компаниями (ответственными за вредные выбросы - прим. ред.), перед государством. Их надо последовательно решать. Эта работа должна вестись предельно аккуратно и очень взвешенно. Просто шумом и криком, что мы занимаемся экологией, эту проблему не решить».
«Мы должны пропагандировать нашу деятельность осторожно, - заключил Пармон. - Некоторые данные не надо публиковать неглядюче. Мы не должны создавать алармистские настроения». 26 марта администраторы Youtube-канала СО РАН ограничили доступ к видео.
Автор: Илья Кабанов
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Новосибирск — третий по количеству жителей город РФ и самый населенный в азиатской части страны. Сегодня около 200 зон с повышенным радиационным фоном обнаружено вблизи заводов.
Радиоактивное загрязнение почв Новосибирской области происходит не только за счет антропогенного воздействия: гранитная плита, на которой расположен город, содержит радон. Этот радиоактивный элемент опасен для здоровья и жизни человека. Природный радон легко смешивается с воздухом, отравляет почву и сточные воды. Ученые доказали, что отравление радоном — второй по частоте фактор, приводящий к развитию рака легких.
Новосибирск — один из десяти самых «раковых» городов страны. За последние три года количество страдающих от онкологических заболеваний увеличилось на 4%.
Проблема промышленного загрязнения актуальна для крупных городов. Индустриальные гиганты, работающие с нефтью, химией, тяжелой промышленностью, загрязняют атмосферу тысячами кубометров выбросов.
Атмосфера загрязнена: диоксидом углерода, бензапиреном, азотом (диоксидом и фтористым), фенолом, аммиаком, формальдегидами. Новосибирск развивается как промышленный центр. Новые рабочие места привлекают людей из региона, растет население — становится больше личного транспорта. Высока вероятность того, что проблема с загрязнением воздуха усугубится.
Всё же про " народную". Ты же хотел, или подгорает и сказать нечего?
Чернобыль, Кыштымская авария, это то, что подонкам скрыть так и не удалось. А сколько удалосььььь!!!!
Для подонков от власти и при власти, естественно, все свои грязные и преступные деяния секретить от своих избирателей-подонков обычное дело.
А что вы молчите про вашу любимую Украину? Я вот всю жду пассажа "а у вас там на Украине..."