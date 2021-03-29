«Как бомба накануне выборов»: академики решили засекретить данные о загрязнении сибирских городов

12:28 29.03.2021

Заседание президиума, посвященное экологии, прошло в Новосибирске 25 марта. Его запись, выложенная в Youtube, позже была удалена. Почему участники решили засекретить данные доклада из открытых источников

Доклад о состоянии городов Сибирского федерального округа представил директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник. Из его выступления следует, что 78% из двух десятков российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы расположены в Сибирском федеральном округе.

В 23 сибирских городах интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий. Почти все население (99%) Таймырского автономного округа, где расположен Норильск, живет в условиях высокого загрязнения воздуха.

Среди 15 сибирских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха в 14 приоритетный загрязнитель - бензапирен, «очень сильный канцероген», отметил автор доклада. В ряде городов предельно допустимая концентрация бензапирена превышена в десятки раз - например, во время проведения наблюдений в Кызыле этот показатель был выше нормы в 116 раз, а в Абакане - в 88,2 раза. По сумме выбросов бензапирена лидирует Норильск, за которым следуют Новокузнецк и Красноярск.

В Сибири лидерами по загрязнению почвы тяжелыми металлами - например, свинцом, цинком, никелем и медью - стали Свирск в Иркутской области и Норильск в Красноярском крае.

Самое большое загрязнение почвы нитратами и фторидами - в Новокузнецке, где предельно допустимые концентрации этих химикатов превышены в десятки раз. Как отметил автор доклада, «динамика по годам неутешительная».

Проблемы в городах Сибири не только с воздухом и почвой, но и с водой. Как сообщил автор доклада со ссылкой на открытые данные Росгидромета, 82% поверхностных вод в Новосибирской области оцениваются как грязные. В Томской области этот показатель составляет 68%. Ситуация с водой чуть лучше в Республике Алтай, где 66% поверхностных вод оцениваются как условно чистые или слабо загрязненные.



Иллюстрация с Youtube-канала СО РАН

Ученые проанализировали не только уровень загрязнения в Сибири, но и болезни жителей.

Городами с наибольшими показателями заболеваемости стали Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Иркутск. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области - врожденные пороки развития, в Алтайском крае - заболевания детей.



Иллюстрация с Youtube-канала СО РАН

После презентации участники заседания коротко обсудили ее и пришли к выводу, что публиковать доклад, основанный на открытых данных и озвученный в прямом эфире на канале СО РАН, нельзя. При этом аналогичные отчеты Росгидромета и Минприроды РФ за последние годы не раз публиковались в СМИ.

«Не нужно выступать алармистами, - посоветовал председатель СО РАН, академик Валентин Пармон. - Часто Росгидромет не имеет достаточно аккуратных приборов, у них могут быть неправильные результаты».

«Я бы на первом этапе эту работу (по анализу экологического состояние регионов Сибири - прим. ред.) вел как закрытую, - заявил основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович. - Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией - как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Надо ставить эти вопросы перед компаниями (ответственными за вредные выбросы - прим. ред.), перед государством. Их надо последовательно решать. Эта работа должна вестись предельно аккуратно и очень взвешенно. Просто шумом и криком, что мы занимаемся экологией, эту проблему не решить».

«Мы должны пропагандировать нашу деятельность осторожно, - заключил Пармон. - Некоторые данные не надо публиковать неглядюче. Мы не должны создавать алармистские настроения». 26 марта администраторы Youtube-канала СО РАН ограничили доступ к видео.

Автор: Илья Кабанов