Производители предсказали дефицит дешевых ноутбуков

Дефицит бюджетных ноутбуков может сохраниться на продолжительное время, сообщает РБК со ссылкой на производителей.

Ситуация возникла из-за нехватки отдельных комплектующих, из-за чего производители не могут полностью удовлетворить заявки на поставку товаров.

По словам собеседников издания, сейчас выполняется примерно 60% заказов, которые размещают крупные сети, и 30% - от дистрибьюторов и других заказчиков.  Основные негативные последствия коснулись нижнего ценового сегмента: устройства в нем растут в цене, а их ассортимент сокращается, рассказала Кукина.

Отмечается, что подобная ситуация сложилась более года назад. В частности, наблюдается дефицит процессоров для ноутбуков из-за перехода Intel с производства чипов размером 14 нм на чипы 10 нм

«Потом началась пандемия, примерно через 1,5 месяца начал расти спрос на ноутбуки. Но в Китае люди тоже были на самоизоляции, фабрики простаивали. К августу на них вернулись до 80% сотрудников, но физически они не могли удовлетворить имеющийся спрос», — пояснили эксперты. 

По их мнению, в среднесрочной перспективе данная проблема может сохраниться до двух лет. Хотя не исключается и то, что ситуация начнет стабилизироваться ранее. 

Сложившаяся ситуация, считают аналитики, может привести к переделу рынка. «Те, кто сделает рынок определенной страны для себя приоритетным и будет перераспределять поставки продукции на него, получит большую долю по итогам года», - резюмируют они.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.04.2021, 14:52
    Гость: Ну ну

    Вы хоть в курсе , что большинство производителей электроники в мире (в России их физически нет) работают почти без прибыли на уровне рентабельности. Так что по вопросам цен на поделия обращайтесь к ближнему своему , брату коммерсанту.

  2. 02.04.2021, 13:34
    Гость: Старый

    Скорее всего уже скоро настанет дефицит дешевых производителей. Вымрут, как мамонты. При таких ценах на ваши поделия, только лесом, в пешее эротическое, господа "производители".

  3. 02.04.2021, 09:44
    Гость: Жертва ЕГЭ

    Где сказано "подешевеет" ? Ноутбуки уже подорожли и продолжают дорожать , и это во всем мире , а уж в Расеюшке с учетом курса валют и желания нажиться на дорогих соотечествинниках сам бох велел.

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