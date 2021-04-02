Производители предсказали дефицит дешевых ноутбуков

07:50 2.04.2021

Дефицит бюджетных ноутбуков может сохраниться на продолжительное время, сообщает РБК со ссылкой на производителей.

Ситуация возникла из-за нехватки отдельных комплектующих, из-за чего производители не могут полностью удовлетворить заявки на поставку товаров.

По словам собеседников издания, сейчас выполняется примерно 60% заказов, которые размещают крупные сети, и 30% - от дистрибьюторов и других заказчиков. Основные негативные последствия коснулись нижнего ценового сегмента: устройства в нем растут в цене, а их ассортимент сокращается, рассказала Кукина.

Отмечается, что подобная ситуация сложилась более года назад. В частности, наблюдается дефицит процессоров для ноутбуков из-за перехода Intel с производства чипов размером 14 нм на чипы 10 нм

«Потом началась пандемия, примерно через 1,5 месяца начал расти спрос на ноутбуки. Но в Китае люди тоже были на самоизоляции, фабрики простаивали. К августу на них вернулись до 80% сотрудников, но физически они не могли удовлетворить имеющийся спрос», — пояснили эксперты.

По их мнению, в среднесрочной перспективе данная проблема может сохраниться до двух лет. Хотя не исключается и то, что ситуация начнет стабилизироваться ранее.

Сложившаяся ситуация, считают аналитики, может привести к переделу рынка. «Те, кто сделает рынок определенной страны для себя приоритетным и будет перераспределять поставки продукции на него, получит большую долю по итогам года», - резюмируют они.