Минцифры выступило против передачи данных в систему Роскомнадзора

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ считает, что передача данных пользователей в систему Роскомнадзора является излишней.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», 31 марта Роскомнадзору было направлено письмо, в котором министерство просит доработать проект приказа «Об утверждении правил использования информационной системы Роскомнадзора». В данном приказе речь идет о единой информационной системе (ЕИС) для управления персональными данными россиян, сбора и отзыва их согласий на обработку данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров.

В Минцифры отметили, что считают избыточным предложение Роскомнадзора о передаче данных в ЕИС и полагают, что для идентификации пользователей и сбора согласий достаточно использовать сервис «Госуслуги». При этом также сообщается, что ведомоство высказалось против траты бюджетных денег на создание еще одной системы сбора и хранения данных.

Напомним, 23 марта был опубликован первый вариант приказа Роскомнадзора, из которого следовало, что для регистрации в системе Роскомнадзора пользователям потребуется предоставить ведомству свои полные данные (паспортные данные, адрес проживания, телефон и электронную почту). Впоследствии появилась новая версия - с заполнением формы в личном кабинете ЕИС «на основе сведений, полученных из Госуслуг», однако Роскомнадзор намерен получить доступ к этим сведениям, против чего и возражает Минцифры.

Ранее также сообщалось, что Роскомнадзор намерен получить доступ ко всем разговорам и данным пользователей мобильной связи. В настоящее время доступ к подобной информации имеют только правоохранительные органы.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.04.2021, 21:06
    Гость: gvozd

    вариант приказа Роскомнадзора
    --
    а что, граждане рф теперь переведены в Служащие роскомнадзора, что Обязаны исполнть Внутренние Циркуляры ведомства?!
    или это все таки Ведомство Должно Соблюдать законы и констритуцию рф которая Якобы гарантирует Права граждан от произвола таких маленьких гитлеров как роскомнадзор?

Все комментарии (4)
Выбор читателей
«Иллюзия ценности высшего образования растаяла»: российским вузам предрекли медл
«Иллюзия ценности высшего образования растаяла»: российским вузам предрекли медленную смерть
Могла ли Россия спасти Югославию в 1999 году?
Избранное
Кинопремьера «Родные»: Где-то здесь начинается Родина
Пенсионная реформа обнулила великодержавность русских
Пит Доэрти сморкался в Москве в британский флаг
Властью облеченный, но не просвещенный: как чиновники добивают науку в России
Сенсационные признания организатора «евромайдана»: сможет ли Киев признать страшную правду?
Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана
Лучшие гибридные автомобили 2020 года
«Война Карабаха за свою независимость идет не с 1992 года. Она идет с 22 июля 1918 года. Карабах был в составе советского Азербайджана, но никогда не был в составе несоветского Азербайджана»
Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
Правительству посоветовали массово увольнять россиян, чтобы спасти экономику