Минцифры выступило против передачи данных в систему Роскомнадзора

17:33 2.04.2021

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ считает, что передача данных пользователей в систему Роскомнадзора является излишней.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», 31 марта Роскомнадзору было направлено письмо, в котором министерство просит доработать проект приказа «Об утверждении правил использования информационной системы Роскомнадзора». В данном приказе речь идет о единой информационной системе (ЕИС) для управления персональными данными россиян, сбора и отзыва их согласий на обработку данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров.

В Минцифры отметили, что считают избыточным предложение Роскомнадзора о передаче данных в ЕИС и полагают, что для идентификации пользователей и сбора согласий достаточно использовать сервис «Госуслуги». При этом также сообщается, что ведомоство высказалось против траты бюджетных денег на создание еще одной системы сбора и хранения данных.

Напомним, 23 марта был опубликован первый вариант приказа Роскомнадзора, из которого следовало, что для регистрации в системе Роскомнадзора пользователям потребуется предоставить ведомству свои полные данные (паспортные данные, адрес проживания, телефон и электронную почту). Впоследствии появилась новая версия - с заполнением формы в личном кабинете ЕИС «на основе сведений, полученных из Госуслуг», однако Роскомнадзор намерен получить доступ к этим сведениям, против чего и возражает Минцифры.

Ранее также сообщалось, что Роскомнадзор намерен получить доступ ко всем разговорам и данным пользователей мобильной связи. В настоящее время доступ к подобной информации имеют только правоохранительные органы.