Роскомнадзор хочет иметь доступ ко всем данным абонентов и их разговорам

Слежка за пользователями

Согласно проекту постановления правительства, операторов связи обяжут предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах и их разговорах. В настоящее время доступ к подобной информации имеют только правоохранительные органы.

Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Роскомнадзор, среди прочего, получит доступ к таким данным, как:

  • Ф.И.О. абонентов, место жительства, дата рождения, реквизиты удостоверяющих личность документов. Аналогичные данные будут передаваться о пользователях корпоративных тарифов, но с добавлением наименования организации и юридическими идентификаторами;
  • номер телефона, дата заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи;
  • вид совершенных звонков, номера вызывающего и вызываемого абонента, дополнительный номер вызывающего абонента, номер, на который осуществляется переадресация вызова. Также будут передаваться данные об идентификаторе базовой станции вызывающего и вызываемого абонентов;
  • факт передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений, а также передача данных, в том числе с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров и т.п.;
  • используемое оборудование, в том числе его идентификационный модуль, а также данные о замене оборудования и изменения информации в идентификационном модуле и др.

Согласно документу, данная информация должна автоматически обновляться раз в сутки через подключение систем операторов к системе Роскомнадзора.

При этом РБК отмечает, что участники рынка считают, что Роскомнадзор собирается получить доступ к так называемым CDR (Call Detailed Record) - подробным записям об акте коммутации (звонке). В частности, генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков указывает, что доступ к данным, которые запрашивает Роскомнадзор, сейчас имеется только у правоохранительных органов.

Представитель МТС также заявил, что компания изучает проект, но «уже сейчас понятно, что перечень запрашиваемой информации избыточный и некоторая ее часть относится к тайне связи».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2021, 01:59
    Гость: gvozd

    За последние 4 года мы практически потеряли неприкосновенность частной жизни.
    --
    мы ее потеряли более 100 лет назад, после захвата России бандой большевиков.

  2. 18.03.2021, 01:17
    Гость: И.В.С.

    Да,хаспада незалежные,у вас и есть обыкновенный фашизм,и даже маленький фюрер имеется - носатый Зелик :)))
    Но скоро с вами разберемся раз и навсегда.Хватит гадить и смердеть.Видно,урок 75-летней давности впрок не пошел.

  3. 18.03.2021, 00:58
    Гость: Парацельс

    Не смешите)
    Для фашизма нужны вера и воля, а здесь кальяны и аквадискотеки))

  5. 17.03.2021, 23:49
    Гость: ABCD

    Да никто и сейчас не собирается за бугор, вот Гегемон например, сам себе даровал неприкосновенность и неподсудность, причём меня добила маленькая ссылочка в этом указе- "за любые преступления".

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