Роскомнадзор хочет иметь доступ ко всем данным абонентов и их разговорам

22:13 17.03.2021

Согласно проекту постановления правительства, операторов связи обяжут предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах и их разговорах. В настоящее время доступ к подобной информации имеют только правоохранительные органы.

Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Роскомнадзор, среди прочего, получит доступ к таким данным, как:

Ф.И.О. абонентов, место жительства, дата рождения, реквизиты удостоверяющих личность документов. Аналогичные данные будут передаваться о пользователях корпоративных тарифов, но с добавлением наименования организации и юридическими идентификаторами;

номер телефона, дата заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи;

вид совершенных звонков, номера вызывающего и вызываемого абонента, дополнительный номер вызывающего абонента, номер, на который осуществляется переадресация вызова. Также будут передаваться данные об идентификаторе базовой станции вызывающего и вызываемого абонентов;

факт передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений, а также передача данных, в том числе с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров и т.п.;

используемое оборудование, в том числе его идентификационный модуль, а также данные о замене оборудования и изменения информации в идентификационном модуле и др.

Согласно документу, данная информация должна автоматически обновляться раз в сутки через подключение систем операторов к системе Роскомнадзора.

При этом РБК отмечает, что участники рынка считают, что Роскомнадзор собирается получить доступ к так называемым CDR (Call Detailed Record) - подробным записям об акте коммутации (звонке). В частности, генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков указывает, что доступ к данным, которые запрашивает Роскомнадзор, сейчас имеется только у правоохранительных органов.

Представитель МТС также заявил, что компания изучает проект, но «уже сейчас понятно, что перечень запрашиваемой информации избыточный и некоторая ее часть относится к тайне связи».