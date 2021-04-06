Планировавшая отправлять туристов в космос компания заявила о ликвидации

Российская частная компания "КосмоКурс", планировавшая в 2025 году первой в стране запустить бизнес-проект по космическому туризму, объявила о своей ликвидации, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Павла Пушкина.

Причиной закрытия "КосмоКурса" названы "непреодолимые трудности" в вопросах согласования строительства космодрома в Нижегородской области с местными властями. Также компания не смогла получить от Минобороны необходимую для проектирования суборбитальной ракеты документацию.

В компании на сегодняшний день работают 50 конструкторов. Они были предупреждены о грядущем сокращении два месяца назад. Параллельно с "Роскосмосом" ведутся переговоры о включении в состав корпорации "уникального коллектива" "КосмоКурса".

Компания "КосмоКурс" была создана в 2014 году, она разрабатывала одноступенчатую многоразовую ракету и семиместный космический корабль для развития коммерческого космического туризма. Первый полет должен был состояться в 2025 году, его продолжительность должна была составлять 15 минут. Примерная стоимость полета оценивалась в 200-250 тысяч долларов. Компания планировала делать до 115 коммерческих пусков в год.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.04.2021, 11:00
    Гость: ликвидация

    Деньги с космических туристов эта компания хоть успела собрать?А то как то не по российски.

  5. 06.04.2021, 10:37
    Гость: Петр

    Страничка юмора среди серьезных событий или как джентльмены сделали свой маленький гешефт

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