Планировавшая отправлять туристов в космос компания заявила о ликвидации

09:55 6.04.2021

Российская частная компания "КосмоКурс", планировавшая в 2025 году первой в стране запустить бизнес-проект по космическому туризму, объявила о своей ликвидации, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Павла Пушкина.

Причиной закрытия "КосмоКурса" названы "непреодолимые трудности" в вопросах согласования строительства космодрома в Нижегородской области с местными властями. Также компания не смогла получить от Минобороны необходимую для проектирования суборбитальной ракеты документацию.

В компании на сегодняшний день работают 50 конструкторов. Они были предупреждены о грядущем сокращении два месяца назад. Параллельно с "Роскосмосом" ведутся переговоры о включении в состав корпорации "уникального коллектива" "КосмоКурса".

Компания "КосмоКурс" была создана в 2014 году, она разрабатывала одноступенчатую многоразовую ракету и семиместный космический корабль для развития коммерческого космического туризма. Первый полет должен был состояться в 2025 году, его продолжительность должна была составлять 15 минут. Примерная стоимость полета оценивалась в 200-250 тысяч долларов. Компания планировала делать до 115 коммерческих пусков в год.