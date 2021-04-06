Планировавшая отправлять туристов в космос компания заявила о ликвидации
Российская частная компания "КосмоКурс", планировавшая в 2025 году первой в стране запустить бизнес-проект по космическому туризму, объявила о своей ликвидации, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Павла Пушкина.
Причиной закрытия "КосмоКурса" названы "непреодолимые трудности" в вопросах согласования строительства космодрома в Нижегородской области с местными властями. Также компания не смогла получить от Минобороны необходимую для проектирования суборбитальной ракеты документацию.
В компании на сегодняшний день работают 50 конструкторов. Они были предупреждены о грядущем сокращении два месяца назад. Параллельно с "Роскосмосом" ведутся переговоры о включении в состав корпорации "уникального коллектива" "КосмоКурса".
Компания "КосмоКурс" была создана в 2014 году, она разрабатывала одноступенчатую многоразовую ракету и семиместный космический корабль для развития коммерческого космического туризма. Первый полет должен был состояться в 2025 году, его продолжительность должна была составлять 15 минут. Примерная стоимость полета оценивалась в 200-250 тысяч долларов. Компания планировала делать до 115 коммерческих пусков в год.
Комментарии читателей Оставить комментарий
хотели слямзить техническую документацию, но были посланы.
Как-то так.
Т.е отправленные в космос туристы, возвращаются самостоятельно.
Деньги с космических туристов эта компания хоть успела собрать?А то как то не по российски.
Довела Старая Галоша Россию до ручки.
Страничка юмора среди серьезных событий или как джентльмены сделали свой маленький гешефт