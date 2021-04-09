Электрические тельферы: что это и зачем нужно

10:23 9.04.2021

Сейчас широко распространено использование электрических тельферов.

Но мало кто знает особенности этого незаменимого элемента. Что такое электрический тельфер и где он используется? Сейчас мы объясним все детали использования данного устройства. Ознакомиться с каталогом электрических тельферов можно на сайте https://www.td-energo.ru/telfery-elektricheskie

Что такое электрический тельфер?

Первоначально, тельфер – это таль, то есть устройство, которое подвешивается и поднимает определенные грузы, при этом у него есть электрический привод, обеспечивающий характерную скорость подъема груза. Также тельфер обладает кареткой перемещения, которая двигается в горизонтальной плоскости и по вертикали. Само по себе название довольно распространено в производственных кругах. Слово «тельфер» с греческого языка переводится как «далеко» и «несу». Существуют стационарные тельферы, но они не пользуются популярностью из-за отсутствия тележки перемещения.

Сфера применения электрических тельферов

Электрические тельферы широко применяются в самых разнообразных областях промышленности, начиная от строительства, заканчивая подъемом тяжелых грузов. Есть ряд ограничения использования тельферов. Например, нельзя перемещать и поднимать людей с помощью тельферов, а также заниматься транспортировкой жидких металлов, взрывоопасных веществ, ядовитых веществ. Однако, существуют модели тельферов, которые могут использоваться в таких случаях, если у них есть взрывозащищенные характеристики.

Такие конструкции могут использоваться без добавочных грузоподъемных устройств, то есть самостоятельно. Тем не менее, в основном тельферы используются в сочетании с подъемным краном.

Преимущества тельферов

1. Безопасность использования;

2. Скорость транспортировки;

3. Повышение производительности труда персонала за счет вышеперечисленных параметров;

Особенности электрических тельферов

Существуют два основных эксплуатационных параметра тельферов – высота подъема и выдерживание определенного количества веса. Однако, они могут различаться конструкционно:

1. Возможность передвижения в разные стороны. Есть передвижные и стационарные тельферы. Первые имеют возможность передвижения по различным осям из-за наличия тележек (кареток). Они максимально эффективны. Стационарные же подвешиваются на крюке или петле, и могут перенести груз только вертикально.

2. Грузоподъемный элемент. Цепные тельферы – используется калиброванная цень с круглыми звеньями, канатные – применяется стальной канат.

3. Наличие разных скоростей. От числа скоростей разделяют тельферы на односкоростные и двускоростные. Конструкция двухскоростного тельфера состоит из микропривода, который дает возможность использования тельфера на малых скоростях. Это огромное преимущество, которое позволяет работать с хрупкими грузами, или когда необходимо точечно переместить в определенное место.

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