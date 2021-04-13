Господа японцы, оставьте Брежнева в покое!

Японский общенациональный телеканал NHK разразился очередной «сенсацией» по поводу якобы существовавшего у руководства КПСС и советского правительства плана заключения мирного договора ценой сдачи острова Шикотан и островной группы Плоские, Хабомаи по-японски

«СССР перед встречей генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с японским премьер-министром Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы рассматривал три варианта решения проблемы мирного договора, один из которых подразумевал передачу острова Шикотан и ряда прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды в соответствии с советско-японской совместной декларацией 1956 года. С таким утверждением в субботу выступил телеканал NHK, который ссылается на попавшие в его распоряжение документы, хранящиеся в Государственном архиве РФ. Документ, о котором идет речь, называется «Проблемы советско-японских отношений». В нем на 26 страницах расписан план предполагаемых заявлений Брежнева на переговорах в зависимости от их хода и реакции японской стороны», – сообщило из Токио информационное агентство ТАСС.

Я считаю, что ТАСС опрометчиво назвал обнаруженные в архиве тексты «документами». Во всяком случае опубликованный фрагмент этого «документа» по внешнему виду никак нельзя назвать «директивами Политбюро ЦК КПСС на переговоры». И немыслимо, чтобы Брежневу были даны «директивы» объёмом… в 26 страниц.

Имея опыт продолжительной работы в качестве, как тогда говорили, ответственного работника Международного отдела ЦК КПСС на японском направлении, я могу предположить, судя по опубликованному отрывку, что речь, скорее всего, идет о справке одного из академических институтов. Международный отдел периодически давал задания подготовить такие справки с изложением соображений ввиду межгосударственных переговоров на высшем уровне. При этом допускалось высказывание и крайних суждений.

Как бы то ни было, на переговорах Л.И. Брежнева с Какуэем Танакой в октябре 1973 года ни генеральный секретарь, ни кто-либо иной из состава советской делегации вопрос о подписании мирного договора с Японией на условиях «передачи» островов Шикотан и Плоские (Хабомаи) не поднимал. К тому времени Япония не выполнила условие правительства СССР 1960 года о том, что Москва сможет вернуться к упомянутой в Совместной декларации 1956 года возможности передачи Токио этих островов только после вывода с японской территории всех иностранных войск.

Затрагивать этот вопрос считалось нецелесообразным и потому, что советское руководство имело надёжную информацию о несогласии японского правительства и лично Танаки возвращаться к отвергнутому Японией «хрущёвскому компромиссу» по Шикотану и Хабомаи. На переговорах Брежнев отстаивал линию на то, чтобы заключить договор о мире, добрососедстве и сотрудничестве без включения «территориального вопроса», само существование которого Москва отвергала.

Не так давно в японских СМИ вновь появились существующие с момента переговоров Брежнева с Танакой инсинуации по поводу того, что генсек якобы согласился признать наличие в двусторонних отношениях территориального вопроса «как нерешенного».

Одна из ведущих газет Японии «Асахи симбун» утверждала, что «советский лидер Леонид Брежнев на переговорах с премьер-министром Японии в октябре 1973 года устно признал, что проблема южной части Курил входит в число «нерешенных вопросов», оставшихся между двумя странами после окончания Второй мировой войны». Как сообщила газета, об этом говорится в записи беседы двух руководителей, сделанной сотрудниками МИД Японии.

Обнаруженная запись беседы имеет гриф «Совершенно секретно. Без ограничения срока». Запись, как утверждалось, находилась в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики и после его смерти в соответствии с волей политика была передана в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там данный документ был обнаружен исследователями и передан журналистам.

Кстати, из этой записи следует, что Танака и не помышлял ограничить японские территориальные требования предложенными Хрущёвым «двумя островами», а требовал «возвращения» всех южнокурильских островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Плоских-Хабомаи. Очевидцы рассказывали: на переговорах Танака, человек не очень образованный, выбрасывал в лицо Брежневу четыре пальца, требуя все четыре острова.

Несколько ошарашенный этим Брежнев, чтобы остановить напор японца, требовавшего подтвердить, что в число «нерешенных проблем» включается и «вопрос об островах», лишь кивнул, бросив: «Я знаю».

Чтобы остановить спекуляции в Японии по поводу такого «согласия Брежнева», генеральный секретарь ЦК КПСС впоследствии сделал заявление: «В совместном советско-японском заявлении от 10 октября 1973 г. была зафиксирована договоренность продолжить переговоры о заключении мирного договора. Советский Союз готов, если, разумеется, с японской стороны не будет выдвигаться неприемлемых условий, довести это важное для наших стран дело до конца. При трезвом подходе японской стороны к реальностям, сложившимся в итоге Второй мировой войны, это можно было бы сделать – и сделать быстро».

Это было и ответом на утверждения японской стороны о якобы признании Брежневым существования «нерешённой территориальной проблемы». Отвергая подобное толкование Совместного заявления 1973 г., советская сторона определила его как «одностороннее и неверное».

Официальная позиция советского правительства по поводу японских домогательств в отношении территории СССР была заявлена председателем Совета министров СССР Николаем Тихоновым: «Мы неоднократно, в том числе на самом высоком уровне, заявляли, что в наших отношениях нет такой темы, как якобы нерешенный «территориальный вопрос»… Утверждать же, что Советский Союз признал существование «территориального вопроса», – значит преднамеренно извращать нашу позицию и вводить в заблуждение общественность Японии. Такие действия японской стороны отнюдь не приближают перспективу достижения договоренности по мирному договору».

Попытки Токио доказать недоказуемое, вытаскивая сегодня сомнительные документы, якобы подтверждающие рассмотрение Москвой вариантов «передачи» Японии дальневосточных территорий, обречены на провал. Они преследуют целью втянуть российское руководство в запрещенные Конституцией РФ и российским уголовным законодательством переговоры о нарушении суверенитета и территориальной целостности России.

Те же российские СМИ, которые тиражируют подобные японские «сенсации», рискуют не только репутацией, но и при определённых условиях правом свободного распространения информации.

Словом, оставьте Брежнева в покое, господа японцы. Он ничего не собирался вам отдавать.