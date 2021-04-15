Серийные поставки лайнера МС-21 перенесены на 2022 год из-за санкций

14:33 15.04.2021

Серийные поставки российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского лайнера МС-21 из-за санкций перенесены на 2022 год. Эту информацию подтвердили в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех").

"Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы ОАК.

Причиной переноса стали "торговые ограничения", которые коснулись поставки материалов для производства композитного крыла. Речь идет об американских санкциях в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в ОАК), из-за которых в 2019 году поставки композитов для МС-21 попали под запрет. Кроме того, повлияли "новые правила на получение экспортных лицензий для зарубежных партнеров программы", пояснили в ОАК.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что, несмотря на решение проблемы с композитами (их поставщиком после санкций был выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга"), российскому авиапрому предстоит импортозаместить до 40% бортового оборудования МС-21.