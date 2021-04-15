Серийные поставки лайнера МС-21 перенесены на 2022 год из-за санкций

Серийные поставки российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского лайнера МС-21 из-за санкций перенесены на 2022 год. Эту информацию подтвердили в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех").

"Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы ОАК.

Причиной переноса стали "торговые ограничения", которые коснулись поставки материалов для производства композитного крыла. Речь идет об американских санкциях в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в ОАК), из-за которых в 2019 году поставки композитов для МС-21 попали под запрет. Кроме того, повлияли "новые правила на получение экспортных лицензий для зарубежных партнеров программы", пояснили в ОАК.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что, несмотря на решение проблемы с композитами (их поставщиком после санкций был выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга"), российскому авиапрому предстоит импортозаместить до 40% бортового оборудования МС-21.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.04.2021, 21:40
    Гость: подтирались газетой "Правда"

    Только партейцы и кандидаты в партейцы - кроме них никто Правду не выписывал. Так что "профессор Преображенский" сам себя засветил на весь форум!

  2. 15.04.2021, 20:48
    Гость: Ну, подтирались

    А чо? Цельный НИИ работал над краской, чтобы цинк в задницу не попадал. А ты, порфэссор, уверен, что китайцы тебе рулоны шлют без какой-нить заразы? Ноне никакой ГОСТ твою благородную попу не защищает...

  4. 15.04.2021, 18:51
    Гость: Братан!

    Походу, у тебя с газетами "пунктик", как еще тут у некоторых мозги набекрень с Украиной.
    Ну, было дело. И что? Ничего не случилось, все живы-здоровы.
    Строили самолеты, успешно.
    Теперь полно туалбума по кличке "праздник .опы".
    И что? Самолеты не строим, т.к. производство собственных комплектующих прос...ли.
    А ты со своими газетыми...

  5. 15.04.2021, 18:51
    Гость: старый кубаноид

    Санкции это просто отмазка. Главная задача едропутов-расстратить, но не производить. Композиты? Могли бы обойтись и без них. Тем более, что только для внутренних рейсов по РФ, необходимы штук триста таких самолетов. И, стоимость этого МС-21, раз в 5 должна быть меньше, чем у зарубежных аналогов. Главные расходы-зарплаты работников. То же касается эксплуатационных расходов, даже если этот МС-21, будет обслуживаться раза в два чаще, аналога.

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