Кремль не увидел трагедии в увеличении числа уезжающих из России ученых

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего трагичного в ситуации с отъездом российских ученых за рубеж. По его словам, это вопрос конкурентной среды и миграции.

Так представитель Кремля прокомментировал недавние данные Российской академии наук (РАН) о росте оттока российских ученых за границу, сообщает РБК.

Песков считает, что в данном случае речь идет о двустороннем процессе, поскольку «какие-то ученые уезжают, какие-то возвращаются». «Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный, и ничего трагичного в этой ситуации нет», - сказал он.

Также пресс-секретарь президента заявил, что это «очень жесткая конкурентная среда», а ученые - «абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и создаются наиболее комфортные условия».

Напомним, ранее главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин сообщил, что количество уезжающих из России ученых и высококвалифицированных специалистов с 2012 года выросло в пять раз. В 2012 году уехавших за рубеж было 14 тысяч, а в настоящее время таких 70 тысяч. При этом Долгушкин отметил, что Россия - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд количество ученых уменьшается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.04.2021, 17:43
    Гость: НХ

    У нас наукой и развитием современных ИТ занимается Герман Греф. Если кто забыл, это бывший министр экономики и нынешний президент СБЕРбанка (теперь просто СБЕР). В сети имеется фрагмент его выступления, где он рассуждает о народе, который не должен много знать. Даже Набиулина была поражена тем, как этот либерал раскололся и высказал то, о чём в их компании принято говорить между собой, но не озвучивать публично.

  2. 22.04.2021, 17:41
    Гость: Nic

    Интересно,в германии заставляют уезжать на некоторое время в другие страны.Мои знакомые немцы по коллаборации ( физики) работали три года в южной корее.Я спрашивал,как там работалось - улыбались в ответ.
    Ваще движуха на западе туда-сюда мощная и по своему желанию.
    У нас,по крайней мере в области физики высоких энерги,возвращение наблюдаю у народа,котроый уехал в "славные" 90-е.

  3. 22.04.2021, 17:26
    Гость: Сократ

    Кремль не увидел трагедии в увеличении числа уезжающих из России ученых, Кремль не видит трагедии в приезжающих к нам массах азиатов-мигрантов. Если зрение плохое, стоит, фигурально выражаясь, обзавестись очками. Или, если прямо, слушать грамотных специалистов в этих сферах, да и самим "небожителям" не мешает поумнеть.

  5. 22.04.2021, 17:05
    Гость: Да

    А интересно было бы спросить, почему уехали.. И одновременно опросить дирекции институтов, почему их сотрудники сбежали... Что не так..
    -----

    Вполне обоснованное социологическое исследование получилось бы..

    Я считаю, там дело не только в зарплате, а
    и в невостребованности..

    А это говорит о неумении некоторых администраторов даже в самой науке управлять ею..
    -----

    А так, все верно. Наука -явление мировое... Уедут туда, мы со временем тоже будем пользоваться результатами исследований. Мировых.

    А пока продолжаем готовить кадры.

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