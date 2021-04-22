Кремль не увидел трагедии в увеличении числа уезжающих из России ученых

13:49 22.04.2021

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего трагичного в ситуации с отъездом российских ученых за рубеж. По его словам, это вопрос конкурентной среды и миграции.

Так представитель Кремля прокомментировал недавние данные Российской академии наук (РАН) о росте оттока российских ученых за границу, сообщает РБК.

Песков считает, что в данном случае речь идет о двустороннем процессе, поскольку «какие-то ученые уезжают, какие-то возвращаются». «Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный, и ничего трагичного в этой ситуации нет», - сказал он.

Также пресс-секретарь президента заявил, что это «очень жесткая конкурентная среда», а ученые - «абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и создаются наиболее комфортные условия».

Напомним, ранее главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин сообщил, что количество уезжающих из России ученых и высококвалифицированных специалистов с 2012 года выросло в пять раз. В 2012 году уехавших за рубеж было 14 тысяч, а в настоящее время таких 70 тысяч. При этом Долгушкин отметил, что Россия - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд количество ученых уменьшается.