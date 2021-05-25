Власти предложили продлить срок службы смартфонов до десяти лет

07:43 25.05.2021

Минпромторг и Минэкономразвития проработают внедрение в России европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники, что позволит увеличить срок использования таких гаджетов, как смартфоны до десяти лет.

Как пишет РБК, соответствующее поручение ведомствам дала вице-премьер Викторя Абрамченко после предложения главы Минприроды Александра Козлова. В свою очередь министр сослался на правила, которые были приняты в 2019 году в Евросоюзе. Они, в частности, обязывают производителей обеспечить покупателям право ремонт электронной техники в течение семи-десяти лет.

Сейчас данный регламент распространяется только на производство крупной электроники, такой как телевизоры, холодильники, стиральные и посодумоечные машины. Однако законодатели в Европе намерены распространить эту практику на производителей смартфонов, ноутбуков и другой мелкой электроники.

Как отметил Козлов, внедрение подобных правил позволит в России сократить количество "электронного мусора", так как у россиян снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени.