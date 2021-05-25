Власти предложили продлить срок службы смартфонов до десяти лет
Минпромторг и Минэкономразвития проработают внедрение в России европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники, что позволит увеличить срок использования таких гаджетов, как смартфоны до десяти лет.
Как пишет РБК, соответствующее поручение ведомствам дала вице-премьер Викторя Абрамченко после предложения главы Минприроды Александра Козлова. В свою очередь министр сослался на правила, которые были приняты в 2019 году в Евросоюзе. Они, в частности, обязывают производителей обеспечить покупателям право ремонт электронной техники в течение семи-десяти лет.
Сейчас данный регламент распространяется только на производство крупной электроники, такой как телевизоры, холодильники, стиральные и посодумоечные машины. Однако законодатели в Европе намерены распространить эту практику на производителей смартфонов, ноутбуков и другой мелкой электроники.
Как отметил Козлов, внедрение подобных правил позволит в России сократить количество "электронного мусора", так как у россиян снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Откуда их таких умных этот.... путин только находит? Одна голодец только чего стоит? А попова?
Представляешь все просто! Утром Виктория Абрамченко проснулась и пришла к ней мысль. А как народ? Думала, думала и придумала. Ну спасибо ей. Вот теперь как заживем.
Так и хочется спросить-что же вам мешало раньше то додуматься до этого? Иль денег стало не хватать так часто гаджеты менять, иль о россии озаботились? А если б не соседи, то еще бы лет 20 думали, государственные головы.