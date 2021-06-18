В России создана Национальная база данных о мутациях коронавируса

Роспотребнадзор объявил о создании национальной базы данных о мутациях коронавируса, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что база создана в соответствии с распоряжением правительства РФ о необходимости создания единого информационного центра для анализа эпидемической ситуации и отслеживания циркулирующих в стране геновариантов коронавируса. 

Разработкой и внедрением платформы, получившей название "VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain" занимался ЦНИИ Эпидемиологии. Она содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ, и "может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов".

Данная база открыта для научных учреждений страны, занимающихся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрировавшиеся на портале в качестве пользователей. Они могут выкладывать изучаемые геномные последовательности в Национальную базу данных.

Доступ к платформе осуществляется через портал genome.crie.ru. Кроме того, данная платформа при необходимости может быть использована как база для мониторинга за другими инфекциями, сообщили в ведомстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.06.2021, 12:15
    Гость: да уж.

    Чтобы некоторые "бацилы" перестали гибнуть от пенициллина, т.е мутировали, потребовалось не менее 70 лет.
    Странно, что сей вирус упевает мутировать в течение полугода несколько раз, становясь с каждой мутацией более агрессивным и заразным.

  2. 18.06.2021, 11:13
    Гость: Русь к топору!

    ...займитесь уже чем-то реально полезным. Достали ваши убогие проекты за 25 лет. В них лишь один смысл - сп...ть денег.

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© KM.RU, Кирилл Дуболев
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