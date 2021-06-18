В России создана Национальная база данных о мутациях коронавируса

09:05 18.06.2021

Роспотребнадзор объявил о создании национальной базы данных о мутациях коронавируса, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что база создана в соответствии с распоряжением правительства РФ о необходимости создания единого информационного центра для анализа эпидемической ситуации и отслеживания циркулирующих в стране геновариантов коронавируса.

Разработкой и внедрением платформы, получившей название "VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain" занимался ЦНИИ Эпидемиологии. Она содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ, и "может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов".

Данная база открыта для научных учреждений страны, занимающихся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрировавшиеся на портале в качестве пользователей. Они могут выкладывать изучаемые геномные последовательности в Национальную базу данных.

Доступ к платформе осуществляется через портал genome.crie.ru. Кроме того, данная платформа при необходимости может быть использована как база для мониторинга за другими инфекциями, сообщили в ведомстве.