Что такое коллтрекинг: виды

07:54 28.06.2021

Сейчас огромное количество бизнесов переходит в онлайн формат.

Одним из обязательных инструментов маркетолога, владельца бизнеса является коллтрекинг. В этой статье мы подробнее разберёмся в данном вопросе.

Что такое коллтрекинг?

Под коллтрекингом подразумевается инструмент, предоставляемый различными агрегаторами, который помогает вести анализ телефонных звонков, даёт представление об эффективности рекламных каналов. С его помощью можно оценить рентабельность конкретного объявления, а также следить за качеством работы сотрудников на телефонных линиях.

Виды коллтрекинга

У коллтрекинга так же существуют виды, ориентированные под конкретные цели:

статический;

динамический;

комбинированный.

Статический коллтрекинг используется в тех бизнесах, где есть онлайн и офлайн реклама. Номер телефона как бы стоит за определенным отдельным каналом рекламы, а информация о конверсии по каждому из номеров приходит в систему аналитики.

Недостатком этого вида коллтрекинга является то, что получаемые данные детализируются только до уровня источника трафика. Для более точного анализа такой вид коллтрекинга не подойдет.

При использовании динамического коллтрекинга, каждому посетителю показывается индивидуальный номер, который в свою очередь автоматически подменяется системой. В таком случае можно отследить не только канал трафика, а так же источник перехода, ключевые слова и поведение посетителя на сайте. С его помощью можно настроить глубокую аналитику и гибкие рекламные кампании. Но к сожалению не предоставляется возможным отслеживать офлайн форматы рекламы.

Если же в вашем бизнесе неотъемлемой частью является офлайн реклама, а полная аналитика не менее важна. То лучше использовать комбинированный коллтрекинг. Вы можете использовать статический способ для офлайн кампаний, а к примеру для контекстных объявлений применить динамический коллтрекинг. Эта так же поможет снизить количество используемых номеров.