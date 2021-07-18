Услуги эвакуатора: все, что нужно знать
Эвакуатор, в данном случае, это отличное решение многих проблем. В этой статье мы поговорим чем полезны услуги эвакуатора и где лучше всего вызвать эвакуатор в Калининграде.
Что такое эвакуатор?
Под эвакуатором подразумевается ТС, которое предназначается для следующих видов услуг: погрузка, разгрузка, перевозка авто при их поломке, аварии или в случае нарушений водителем ПДД. Можно перевозить с помощью полной или частичной погрузки, а также буксировкой ТС.
Какие виды услуг предоставляют эвакуаторы компании Auto-Help39
Сейчас мы расскажем немного про компанию Auto-Help39 и какие виды услуг вы сможете получить, обратившись в нее.
Компания Auto-Help39 находится на рынке уже больше шестнадцати лет. Автопарк насчитывает огромное количество современных и новых эвакуаторов фирмы «Volkswagen» и «Hyundai». Данная организация может помочь достаточному обширному количеству клиентов, нуждающимся в разного рода помощи – от эвакуации авто, но перевозки автомобиля в любое место страны. Компания может предоставить все документы (допуски и сертификаты), позволяющие перевозить и разгружать грузы даже при закрытых границах. Специалисты колл-центра дежурят постоянно и помогут Вам разобраться в возникших ситуациях, режим работы круглосуточный, а работа профессионалов будет быстрой и качественной. Цены порадуют вас своей демократичностью, услуги будут выполнены оперативно.
Подробный список предлагаемых услуг эвакуаторов:
1. Грузовая эвакуация, эвакуаторы отличаются высокой грузоподъемностью;
2. Легковая эвакуация;
3. Прочая эвакуация (с применением эвакуаторов-манипуляторов, эвакуаторов с платформой, эвакуаторов крытых, эвакуаторы-автовозы) + утилизация автомобилей;
4. Подвоз топлива, заключающийся в предоставлении канистр или топливных резервуаров на место, стоимостью от 1500 р.
5. Эвакуация специальной техники;
Также в организации Auto-Help39 вы можете заказать аварийное вскрытие и техническую помощь на дороге.
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