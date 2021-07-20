Основатель Amazon вернулся из суборбитального полета

Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос и еще три пассажира успешно вернулись на Землю из суборбитального полета.

«Есть касание капсулы! Добро пожаловать домой, команда New Shepard. Вот действительно исторический день», - цитирует РБК сообщение компании Blue Origin.

Капсула New Shepard поднялась на высоту около 350 тыс. футов и пересекла так называемую линию Кармана, которая отделяет атмосферу Земли от космоса (высота 100 км).

После того, как спускавшаяся на парашютах капсула, благополучно приземлилась, Безос через иллюминатор показал подошедшим к кораблю спасателям большой палец, а затем выбрался из корабля. Вслед за ним вышли и остальные пассажиры.

Напомним, ракета New Shepard состоит из одной ступени и пассажирской капсулы, рассчитанной на шесть человек. Запуск производился при помощи четвертой модели многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя NS-4 с двигателем ВЕ-3 (тяга 490 килоньютонов, работает на водороде и кислороде).

В капсуле находились Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэемен (сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners).

Данный полет стал итогом 20-летней работе американского предпринимателя.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.07.2021, 22:45
    Гость: Иван

    Золотые унитазы ставят воры, а потом сидят в тюрьме. А у вас воры - уважаемые люди, пример для подражания. Вот и подражайте. Только без наших двигателей РД-181, американские ракеты не летают..:)

  2. 20.07.2021, 22:40
    Гость: Жди Черной пятницы!

    А так, между прочим, на его предприятии упаковщики и сортировщики получают 15 зеленских в час (раньше 10).

  3. 20.07.2021, 22:09
    Гость: Ежели

    Ентот чел предложит со скидкой посылать тещь в космос, то думаю дату найдётся клиентов

  5. 20.07.2021, 21:15
    Гость: ивану

    да действительно у вас такой развлекухе нет тк нет у вас своего Безоса или Маска У вас богатеи предпочитают золотые унитазы в сортирах ставить и любовниц на своих Джетах на курорты привозить Кому что нравится

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