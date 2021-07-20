Основатель Amazon вернулся из суборбитального полета
Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос и еще три пассажира успешно вернулись на Землю из суборбитального полета.
«Есть касание капсулы! Добро пожаловать домой, команда New Shepard. Вот действительно исторический день», - цитирует РБК сообщение компании Blue Origin.
Капсула New Shepard поднялась на высоту около 350 тыс. футов и пересекла так называемую линию Кармана, которая отделяет атмосферу Земли от космоса (высота 100 км).
После того, как спускавшаяся на парашютах капсула, благополучно приземлилась, Безос через иллюминатор показал подошедшим к кораблю спасателям большой палец, а затем выбрался из корабля. Вслед за ним вышли и остальные пассажиры.
Напомним, ракета New Shepard состоит из одной ступени и пассажирской капсулы, рассчитанной на шесть человек. Запуск производился при помощи четвертой модели многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя NS-4 с двигателем ВЕ-3 (тяга 490 килоньютонов, работает на водороде и кислороде).
В капсуле находились Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэемен (сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners).
Данный полет стал итогом 20-летней работе американского предпринимателя.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Золотые унитазы ставят воры, а потом сидят в тюрьме. А у вас воры - уважаемые люди, пример для подражания. Вот и подражайте. Только без наших двигателей РД-181, американские ракеты не летают..:)
А так, между прочим, на его предприятии упаковщики и сортировщики получают 15 зеленских в час (раньше 10).
Ентот чел предложит со скидкой посылать тещь в космос, то думаю дату найдётся клиентов
боготворишь амерам? Я тоже амер, приезжай в Калифорнию и начинай боготворить мне
да действительно у вас такой развлекухе нет тк нет у вас своего Безоса или Маска У вас богатеи предпочитают золотые унитазы в сортирах ставить и любовниц на своих Джетах на курорты привозить Кому что нравится