Основатель Amazon вернулся из суборбитального полета

17:00 20.07.2021

Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос и еще три пассажира успешно вернулись на Землю из суборбитального полета.

«Есть касание капсулы! Добро пожаловать домой, команда New Shepard. Вот действительно исторический день», - цитирует РБК сообщение компании Blue Origin.

Капсула New Shepard поднялась на высоту около 350 тыс. футов и пересекла так называемую линию Кармана, которая отделяет атмосферу Земли от космоса (высота 100 км).

После того, как спускавшаяся на парашютах капсула, благополучно приземлилась, Безос через иллюминатор показал подошедшим к кораблю спасателям большой палец, а затем выбрался из корабля. Вслед за ним вышли и остальные пассажиры.

Напомним, ракета New Shepard состоит из одной ступени и пассажирской капсулы, рассчитанной на шесть человек. Запуск производился при помощи четвертой модели многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя NS-4 с двигателем ВЕ-3 (тяга 490 килоньютонов, работает на водороде и кислороде).

В капсуле находились Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэемен (сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners).

Данный полет стал итогом 20-летней работе американского предпринимателя.