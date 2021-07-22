Появились подробности о первых водонепроницаемых гибких смартфонах

15:25 22.07.2021

Редактор популярного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах считает, первыми водонепроницаемыми складными смартфонами станут новинки компании Samsung.

По его словам, модели получат названия Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Вайнбах считает, что они будут иметь степень защиты уровня IPX8 (устройства смогут находиться под водой длительное время), пишет Ferra.ru.

Что касается технических характеристик новинок, то модель Samsung Galaxy Z Fold 3 может получить флагманский чип Snapdragon 888, трехмодульную камеру, 6,5-дюймовый внешний дисплей и 7,5-дюймовый складной экран. Модель Samsung Galaxy Z Flip 3, предположительно, получит 6,7-дюймовый сгибающийся экран, 1,9-дюймовый внешний экран и чип Snapdragon 888.

Ожидается, что анонс устройств состоится 11 августа текущего года.