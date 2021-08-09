Учителей и госслужащих переведут на отечественные мессенджеры в 2022 году
Российские власти планируют перевести всех госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры к 2022 году, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на план мероприятий госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", разработанной Минцифры.
Согласно документу, к концу текущего года ведомство должно подготовить нормативную базу для перевода бюджетников и госслужащих на российские почту, мессенджеры и сервисы видеосвязи. К февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения представят рекомендации для преподавателей школ и вузов, которые обяжут их общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские сервися.
В июле данная инициатива была одобрена правкомиссией по цифровому развитию.
Напомним, в декабре 2020 года компания Microsoft из-за санкций США отказалась продавать свои продукты МГТУ им. Баумана из-за того, что вуз готовит специалистов для российской оборонной отрасли. В апреле дистрибьютор Zoom в России и СНГ запретил российским компаниям и учреждениям с государственным участием пользоваться корпоративной версией данного сервиса. Тогда Роскомнадзор посоветовал российским пользователям переходить на отечественные аналоги.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто-нибудь назовет "отечественный' мессенджер сделанный отечеством а не перелицованный open source?
еще один будет повод посочувствовать и пожалеть учителей, у которых и так уже нет времени учить детей.
уже сам термин "мессенджер" говорит о там , что это все "российское" от пяток до макушки. А сервера , с помощью которых будет производится мгновенный обмен сообщениями, чьи будут?
В принципе идея хорошая. Кстати, ICQ давно выкупила компания MAIL.RU, и сегодня это лучший мессенджер в инете. Со всякими плюшками, типа накладывания бороды, и прочим. А купили у разорявшийся компании. Жаль мало кто о нем знает,
То же надо делать и с железом для предприятий. Все должно быть Эльбрус.
На ютубе есть ролик толкового программиста, где он тестирует Эльбрус. И тот обувает по тестам все интелы и прочее. И тому гарантия постановление правительства ПП 2458, аналогичное постановлению по тракторам, где теперь мы крупные экспортеры.
"...российские сервися" И сразу всё понятно стало. Вот так эти сервисЯ и будут работать.