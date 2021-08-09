Учителей и госслужащих переведут на отечественные мессенджеры в 2022 году

12:25 9.08.2021

Российские власти планируют перевести всех госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры к 2022 году, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на план мероприятий госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", разработанной Минцифры.

Согласно документу, к концу текущего года ведомство должно подготовить нормативную базу для перевода бюджетников и госслужащих на российские почту, мессенджеры и сервисы видеосвязи. К февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения представят рекомендации для преподавателей школ и вузов, которые обяжут их общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские сервися.

В июле данная инициатива была одобрена правкомиссией по цифровому развитию.

Напомним, в декабре 2020 года компания Microsoft из-за санкций США отказалась продавать свои продукты МГТУ им. Баумана из-за того, что вуз готовит специалистов для российской оборонной отрасли. В апреле дистрибьютор Zoom в России и СНГ запретил российским компаниям и учреждениям с государственным участием пользоваться корпоративной версией данного сервиса. Тогда Роскомнадзор посоветовал российским пользователям переходить на отечественные аналоги.