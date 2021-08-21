Типы компрессорной техники для нефтегазовой промышленности

Без вакуумной и компрессорной техники достаточно тяжело представить производственные строительные процессы.

Такие типы оборудования очень распространены во многих сферах – промышленность, энергетика, транспорт, быт и так далее. В этой статье мы поговорим про то, что такое компрессоры в целом, а также рассмотрим основные виды компрессорной техники для нефти и газа. Более подробную информацию можно найти на сайте virent.ru

Что такое компрессор?

Слово «компрессор» произошло от латинского слова compressio, что означает – сжатие. В современном понимании, под компрессором подразумевается устройство, которое способно повышать давление и перемещать газ или другие смеси в определенной рабочей среде.

Виды компрессоров в нефтегазовой промышленности

Существует огромное количество устройств, которые можно встретить на производстве нефти и газа:
1. Винтовой воздушный компрессор;
2. Поршневой механизм повышенного давления;
3. Сетевой фильтр, предназначенный для сжатого воздуха;
4. Охладительная промышленная система;
5. Дизель-генераторное приспособление;
6. Промышленный механизм для удаления пыли;
7. Компрессор, подающий сжатый воздух и газы;
8. Подготовительная система для сжатого воздуха;
9. Адсорбиционный и рефрижераторный осушитель;
10. Вакуумный насос;

Принято классифицировать всю технику по нескольких характеристикам, а именно:
1. Сфера применения;
2. Принцип работы;
3. Мощность и производитель;
4. Строение.

Разновидности компрессорной техники

Можно выделить несколько типов компрессорной техники по строению:
1. Винтовая. Особенности винтовых компрессоров – небольшой размер, круглосуточная эксплуатация, небольшая цена.
2. Поршневая. Работает благодаря наличию поршней. Применяются такие механизмы при больших нагрузках.
3. Воздушная. Применяются воздушные компрессоры в случае, когда необходимо получить сжатый воздух, который является потенциальным источником энергии;
4. Роторно-пластинчатая. Роторно-пластинчатый механизм работает за счет наличия роторов. К основным преимуществам можно отнести простоту использования, мощную производительность при небольшой стоимости.

Где арендовать?

Компрессорная техника – это недешевое удовольствие, и для многих процессов необязательно приобретать компрессор навсегда. Существует огромное количество фирм, специализирующихся на аренде строительной техники. Это отличная альтернатива покупке, ведь при аренде вы экономите время и деньги. Подробную информацию смотрите тут.
 

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