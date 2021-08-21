Типы компрессорной техники для нефтегазовой промышленности

07:14 21.08.2021

Без вакуумной и компрессорной техники достаточно тяжело представить производственные строительные процессы.

Такие типы оборудования очень распространены во многих сферах – промышленность, энергетика, транспорт, быт и так далее. В этой статье мы поговорим про то, что такое компрессоры в целом, а также рассмотрим основные виды компрессорной техники для нефти и газа. Более подробную информацию можно найти на сайте virent.ru

Что такое компрессор?

Слово «компрессор» произошло от латинского слова compressio, что означает – сжатие. В современном понимании, под компрессором подразумевается устройство, которое способно повышать давление и перемещать газ или другие смеси в определенной рабочей среде.

Виды компрессоров в нефтегазовой промышленности

Существует огромное количество устройств, которые можно встретить на производстве нефти и газа:

1. Винтовой воздушный компрессор;

2. Поршневой механизм повышенного давления;

3. Сетевой фильтр, предназначенный для сжатого воздуха;

4. Охладительная промышленная система;

5. Дизель-генераторное приспособление;

6. Промышленный механизм для удаления пыли;

7. Компрессор, подающий сжатый воздух и газы;

8. Подготовительная система для сжатого воздуха;

9. Адсорбиционный и рефрижераторный осушитель;

10. Вакуумный насос;

Принято классифицировать всю технику по нескольких характеристикам, а именно:

1. Сфера применения;

2. Принцип работы;

3. Мощность и производитель;

4. Строение.

Разновидности компрессорной техники

Можно выделить несколько типов компрессорной техники по строению:

1. Винтовая. Особенности винтовых компрессоров – небольшой размер, круглосуточная эксплуатация, небольшая цена.

2. Поршневая. Работает благодаря наличию поршней. Применяются такие механизмы при больших нагрузках.

3. Воздушная. Применяются воздушные компрессоры в случае, когда необходимо получить сжатый воздух, который является потенциальным источником энергии;

4. Роторно-пластинчатая. Роторно-пластинчатый механизм работает за счет наличия роторов. К основным преимуществам можно отнести простоту использования, мощную производительность при небольшой стоимости.

Где арендовать?

Компрессорная техника – это недешевое удовольствие, и для многих процессов необязательно приобретать компрессор навсегда. Существует огромное количество фирм, специализирующихся на аренде строительной техники. Это отличная альтернатива покупке, ведь при аренде вы экономите время и деньги. Подробную информацию смотрите тут.

