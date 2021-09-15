Акции Apple ускорили падение после презентации новых iPhone
Во вторник, 14 сентября, Apple представила новые продукты, продажи которых начнутся в конце сентября.
Новая линейка смартфонов, несмотря на циркулирующие слухи, получила порядковый номер 13. В нее входят четыре модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. У всех смартфонов остались те же диагонали экранов, что и у их предшественников: 6,1; 5,4; 6,1 и 6,7 дюйма. Размер корпуса будет чуть толще из-за увеличенных аккумуляторов.
У экранов в моделях Pro теперь адаптивная частота развертки от 10 до 120 Гц., благодаря этому изображение сменяется до 120 раз в секунду и выглядит более плавным. У двух других iPhone 13 частота развертки составляет 60 Гц.
Все новинки оснащены новыми задними камерами. В iPhone 13 и iPhone 13 mini их по-прежнему две, в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max задних камер три. Сверхширокоугольная камера на последних двух моделей позволит заниматься макросъемкой как фото, так и видео, в том числе в слоу-моушн.
Все четыре модели будут продаваться с объемом памяти на 128, 256 или 512 Гб, а две старшие — еще и с 1 Тб.
Также были представлены два новых планшета - iPad и iPad mini. Первый оснащен экраном с диагональю 10,2 дюйма, второй - 8,3 дюйма, что больше, чем у прошлых поколений. Оба оснащены новым процессором - A15 Bionic. Они поддерживают старый стилус Apple Pencil, но можно купить стилус второго поколения.
В обеих моделях спереди установлены сверхширокоугольные камеры с функцией "В центре внимания": приложения следят за движением объектов в кадре и автоматически меняют ракурс.
Емкость хранилища у новых планшетов составляет не менее 64 Гб.
Все новинки поступят в продажу после 24 сентября. Цены на iPhone 13 mini начинаются от 70 тыс. руб., на iPhone 13 — от 80 тыс. руб., на iPhone 13 Pro — от 100 тыс. руб., а на iPhone 13 Pro Max — от 110 тыс. руб. Цены на планшеты начинаются от 31 тыс. руб., а на модели со слотом для SIM-карты — от 43 тыс. руб. Новый iPad mini стоит от 48 тыс. руб. (от 62 тыс. руб. за модели со слотом для SIM-карты).
Как пишет РИА Новости, стоимость акций Apple сразу после презентации новинок несколько ускорила темпы снижения. По состоянию на 22.08 мск акции Apple дешевели на 1,2% - до 147,76 доллара. До презентации цена снижалась в среднем на 0,7% и составляла около 148,6 доллара.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"После прекращения поддержки ОС производителем он становится бесполезным"
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Поклонником айФона не являюсь, но хотелось бы спросить, а кто из них ведёт себя иначе?
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Кстати, поддержка исчезает лет через 7-8, но это не значит что вы не можете продолжать использовать ваш старенький компьютер как телефон.
в точку.
я тоже попался на рекламу когда-то, купил это Г планшет и айфон..
мне заняло долгое время Осознать, что эпл целенаправленно Снижает технические возможности своих товаров, буквально выпиливает финкционал - что-бы держать Владельца компьютера под своим контролем, но за его деньги.
по сути вы своими деньгами финансируете терминал продаж продуктов эпл, который за вами еще и слежку ведет и вы не имеете доступа в ваш собственный компьютер!
это было настолько дико, что я просто отказывался в это поверить.
в конце концов мне это надоело и я забросил все в дальний угол и более не пользовался.
щас эксперты диблоандроиды расскажут о недостатках Apple.
У меня тоже есть красивый ящичек с надкушенным яблоком.
После прекращения поддержки ОС производителем он становится бесполезным.
Смысла переплачивать за это гуанно не вижу.
На самый дешёвый компьютер можно установить Linux это будет в разы практичнее.