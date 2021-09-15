Рогозин объяснил приостановку работы над лунной ракетой «Енисей»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал информацию о том, что ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» прекратил техническое проектирование сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов на Луну.

По его словам, работы по созданию этого сверхтяжелого ракета-носителя никогда не останавливались, но отметил, что ракета в прежнем облике создаваться не будет, сообщает ТАСС.

«На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась. <...> Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжелого класса прямо сейчас, <...> элементы ракеты сверхтяжелого класса налицо», - сказал он.

При этом он рассказал, что средства на ее разработку были направлены на создание метановых технологий, на базе которых в будущем построят новую ракету.

«Деньги, которые мы планировали бросить на сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку в КБ химавтоматики двигателей на метане, потому что метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса. Так мы просто выкинем 1 трлн руб. под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше?» - задался он вопросом.

Также он отметил, что ракету, которая «стоит колоссальных денег», нельзя «лепить из того, что было».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.09.2021, 23:38
    Гость: Око

    А кто объявлял на всю страну о создании сверхтяжелой ракеты, не Рогозин ли сам? Он, "всеумелец" наш. И самое главное, что работы над, по его словам, устаревшей ракетой продолжаются.Человек - парадокс, человек - загадка: "Так мы просто выкинем 1 трлн руб. под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны."

  2. 15.09.2021, 22:50
    Гость: Ольга

    Скажи мне кто возглавляет Центробанк и Роскосмос и я скажу на кого работает президент! Не на Россию и не на ее народ!

  3. 15.09.2021, 22:35
    Гость: Не Королев и не Маск

    Рогозин - один из путинских Сердюковых-Табуреткиных, супер специалист околовсяческих приспособленцев и мошенников....

  4. 15.09.2021, 22:23
    Гость: ятмиь

    а деньги рогозин ты тратишь как коммунисты по критерию эффекетивность/стоимость (достаточно эффективно и относительно недорого) или иначе? и при неудачах твой доход страдает как в южнокроейских фирмах или чей? а топ менеджеры насколько болшьшую зарплату по сравнению с фрезеровщиком имеют в т10 раз что норм или больше кратно? и как скоро они в ГУЛАГе окажутся??? и почему нос корабля Маска 1 к 1 нос корабля проекта Лозино Лозинского??? та ты служебку написал об иске в арбитраж или оплатил .. хм по еврейскому обычаю для фашистов коих они мочат везде (тех же США у них же сегрегация была после рабства и сейчас цветных за обоснованное подозрение -батончик торчит в кармане как что то диаметром 9мм мочат) ... ну Ли Харви Освальда (вот смешно в фильме снайпер себя так назвал главный герой на вопрос палача видимо они сами смеются над официальной версией)- или Степана Халтурина или Софью Перовскую наших дней? чтобы там унялись и почему у них аналог РД-180 появился а у тебя премия не убавилась (бонусы по нынешнему?) и твоих менегеров? и в ГУЛАГ никто не пошел????!!!

  5. 15.09.2021, 22:05
    Гость: Мак

    Рогозин да, он такой... Он че хошь объяснит. И сказочку расскажет и песенку станцует. И ракету под хохлому распишет. Он такой, да. Наш парень, герой.

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