Рогозин объяснил приостановку работы над лунной ракетой «Енисей»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал информацию о том, что ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» прекратил техническое проектирование сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов на Луну.
По его словам, работы по созданию этого сверхтяжелого ракета-носителя никогда не останавливались, но отметил, что ракета в прежнем облике создаваться не будет, сообщает ТАСС.
«На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась. <...> Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжелого класса прямо сейчас, <...> элементы ракеты сверхтяжелого класса налицо», - сказал он.
При этом он рассказал, что средства на ее разработку были направлены на создание метановых технологий, на базе которых в будущем построят новую ракету.
«Деньги, которые мы планировали бросить на сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку в КБ химавтоматики двигателей на метане, потому что метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса. Так мы просто выкинем 1 трлн руб. под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше?» - задался он вопросом.
Также он отметил, что ракету, которая «стоит колоссальных денег», нельзя «лепить из того, что было».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто объявлял на всю страну о создании сверхтяжелой ракеты, не Рогозин ли сам? Он, "всеумелец" наш. И самое главное, что работы над, по его словам, устаревшей ракетой продолжаются.Человек - парадокс, человек - загадка: "Так мы просто выкинем 1 трлн руб. под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны."
Скажи мне кто возглавляет Центробанк и Роскосмос и я скажу на кого работает президент! Не на Россию и не на ее народ!
Рогозин - один из путинских Сердюковых-Табуреткиных, супер специалист околовсяческих приспособленцев и мошенников....
а деньги рогозин ты тратишь как коммунисты по критерию эффекетивность/стоимость (достаточно эффективно и относительно недорого) или иначе? и при неудачах твой доход страдает как в южнокроейских фирмах или чей? а топ менеджеры насколько болшьшую зарплату по сравнению с фрезеровщиком имеют в т10 раз что норм или больше кратно? и как скоро они в ГУЛАГе окажутся??? и почему нос корабля Маска 1 к 1 нос корабля проекта Лозино Лозинского??? та ты служебку написал об иске в арбитраж или оплатил .. хм по еврейскому обычаю для фашистов коих они мочат везде (тех же США у них же сегрегация была после рабства и сейчас цветных за обоснованное подозрение -батончик торчит в кармане как что то диаметром 9мм мочат) ... ну Ли Харви Освальда (вот смешно в фильме снайпер себя так назвал главный герой на вопрос палача видимо они сами смеются над официальной версией)- или Степана Халтурина или Софью Перовскую наших дней? чтобы там унялись и почему у них аналог РД-180 появился а у тебя премия не убавилась (бонусы по нынешнему?) и твоих менегеров? и в ГУЛАГ никто не пошел????!!!
Рогозин да, он такой... Он че хошь объяснит. И сказочку расскажет и песенку станцует. И ракету под хохлому распишет. Он такой, да. Наш парень, герой.