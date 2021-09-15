Рогозин объяснил приостановку работы над лунной ракетой «Енисей»

17:56 15.09.2021

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал информацию о том, что ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» прекратил техническое проектирование сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов на Луну.

По его словам, работы по созданию этого сверхтяжелого ракета-носителя никогда не останавливались, но отметил, что ракета в прежнем облике создаваться не будет, сообщает ТАСС.

«На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась. <...> Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжелого класса прямо сейчас, <...> элементы ракеты сверхтяжелого класса налицо», - сказал он.

При этом он рассказал, что средства на ее разработку были направлены на создание метановых технологий, на базе которых в будущем построят новую ракету.

«Деньги, которые мы планировали бросить на сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку в КБ химавтоматики двигателей на метане, потому что метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса. Так мы просто выкинем 1 трлн руб. под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше?» - задался он вопросом.

Также он отметил, что ракету, которая «стоит колоссальных денег», нельзя «лепить из того, что было».