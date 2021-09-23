Роскосмос потратит 1,7 млрд руб. на подготовку пилотируемого полета на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на научно-исследовательские работы для лунной программы, включающей высадку человека на Луну. За 1,7 млрд руб. подрядчик должен будет разработать проекты заданий на опытно-конструкторские работы по созданию «космических средств для пилотируемых полетов на Луну и окололунное пространство», сообщает «Коммерсант».
Общее название тендера — «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022–2025 годов».
В частности, речь в нем идет подготовке проектов по созданию:
- ракет-носителей и кораблей пилотируемой многоразовой инфраструктуры;
- орбитальных комплексов;
- луноходов и скафандров для работы на поверхности Луны;
- обитаемого и энергетического модулей лунной базы.
Отдельным пунктом значится реализация дорожной карты управления рисками здоровью и работоспособности человека при освоении Луны.
Общая стоимость работ — 1,735 млрд руб.. Срок окончания — ноябрь 2025 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Новый девиз Росавации "Не дня без авиа происшествия" Вертолет ФСБ совершил жесткую посадку, поиски решили отложить. Еще с самолетом Ан-26 не закончили собирать обломки и строить догадки как это его угораздило. Старая советская авиатехника массово подошла к физическому износу, поэтому будет ежедневный авиапад гражданской и военной авиации. А про космонавтику лучше не вспоминать и лунатиков из Роскосмоса.
Пустая трата денег. Ясно что полет на Луну человека в данное время невозможно
Ключевые слова: "Роскосмос потратит 1,7 млрд руб. на подготовку..."
Можно не сомневаться, распилят любую сумму, даже следа не останется!
А вроде как китайцы уже скоро улетят, наши-то к китайцам в попутчики набивались, может те и возьмут нашего лунонавта? Будет что-нибудь испытывать, лунный скафандр китайского производства, или лунный "лисапед"..., а может луноход на педальной тяге... Надо объявлять конкурс лунатиков, обычные люди на Луне не годятся, по Земле скучать начнут. Лунными ночами лунонавты будут выть на Землю, как волки на Земле воют на Луну.
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И ещё один маааленький вопрос: а зачем Роскосмос на Луну покушается? Неужели всё ради денег? Сто лет назад, в 1920-м году в Кремле произошла знаменитая встреча В.И.Ленина с писателем-фантастом Гербертом Уэллсом. После этой встречи Герберт Уэллс назвал Ленина "кремлевским мечтателем". А что теперь, о чём думает наш современный "кремлёвский мечтатель"? Наверное он, среди земных соблазнов, мечтает о космосе, о Луне, о Марсе... Вот и возникла надежда улететь на Луну? Там построить маленькую копию Георгиевского зала Московского Кремля и, под звуки гимна, торжественной походочкой войти в зал, принять отчёт у Рогозина и вручить ему заслуженную награду. А после и помереть не страшно. Но времени мало, а столько надо успеть! Скоро приближается отчёт перед космосом о прожитой жизни, от этого в бункере не самоизолируешься.
Примечателен сам подход к проблеме. Некто высоко наверху отвалит деньги так называемому Роскосмосу. Ясен пень, что Рогозин&Компани сами ничего делать не умеют, поэтому скушав львиную долю выделенных средств, попытаются нанять простаков, которые за кукиш сконструируют для них лунолёт. Но наверняка под видом простаков выступят точно такие же рогозиноподобные, которые также откусив немалую долю от оставшейся пайки, за крохи попытаются загрузить оставшихся королёвских интеллектуалов своими проблемами полной неспособности что-любо создавать. Но время ушло, и королёвских уже не осталось, а вот рогозинские, напротив, расплодились. Поэтому пропаганда о вот-вот начавшейся лунно-марсианской эре будет нарастать, а дела в космической отрасли, напротив, только угасать.
Ванёк! Ты про ту госдуру, которая стоя хлопала американским сенаторам? Дак она с тех пор так и не подчищена. Некому.