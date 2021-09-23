Роскосмос потратит 1,7 млрд руб. на подготовку пилотируемого полета на Луну

20:45 23.09.2021

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на научно-исследовательские работы для лунной программы, включающей высадку человека на Луну. За 1,7 млрд руб. подрядчик должен будет разработать проекты заданий на опытно-конструкторские работы по созданию «космических средств для пилотируемых полетов на Луну и окололунное пространство», сообщает «Коммерсант».

Общее название тендера — «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022–2025 годов».

В частности, речь в нем идет подготовке проектов по созданию:

ракет-носителей и кораблей пилотируемой многоразовой инфраструктуры;

орбитальных комплексов;

луноходов и скафандров для работы на поверхности Луны;

обитаемого и энергетического модулей лунной базы.

Отдельным пунктом значится реализация дорожной карты управления рисками здоровью и работоспособности человека при освоении Луны.

Общая стоимость работ — 1,735 млрд руб.. Срок окончания — ноябрь 2025 года.