ФСБ допустила уголовное преследование за «умные» очки от Facebook
По мнению ФСБ России, «конструктивные особенности» первых умных очков от Facebook позволяют считать их устройствами, предназначенными для негласного получения информации.
Такие данные содержатся в ответе ФСБ на запрос издания TJ.
При этом в письме не уточняется, какие именно признаки позволяют отнести эти очки к шпионским устройствам. Вместо этого ведомство сослалось на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции ФЗ от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. Пресс-служба ведомства также добавила, что не уполномочена давать разъяснения или комментировать содержание статей действующих законов.
Напомним, первые «умные» очки Facebook были разработаны совместно с Ray-Ban. Устройство называется Stories и было представлено 9 сентября. С помощью очков пользователи могут записывать короткие видео (до 30 секунд) с двух камер, при этом активируется LED-индикатор.
Изображение с сайта tjournal.ru
Издание также напомнило, какие устройства не считают шпионскими по 138.1 УК РФ
- находятся в свободном обороте;
- есть видимые органы управления функциями записи аудио, видео, фото или геолокации;
- есть индикатор, отображающий режимы использования;
- либо есть маркировка, указывающая на функциональное назначение устройства.
В настоящее время очки Stories купить в России нельзя, но их можно заказать в зарубежных интернет-магазинах. Чем именно грозит это покупателям, пока не известно. Напомним, что ранее некоторые россияне уже получали штрафы и реальные сроки за покупку устройств, которые были признаны шпионскими. Например, фермеру из Зауралья грозило до четырёх лет лишения свободы или штраф 200 тысяч рублей. В 2018 году следствие прекратили за отсутствием состава преступления после того, как история попала в федеральные СМИ и дошла до президента.
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Эти очки могут записывать 30 секунд видео и звука. Только и всего. Причём в каждом сотовом телефоне есть камеры и микрофон, некоторые смартфоны имеют режим трансляции видео в интернет, и до сих пор ФСБ это не смущает.
Нужно запретить ещё продажу зеркал, потому что с их помощью можно незаметно наблюдать за гражданами. Похоже у Гэбэшных башню сносит, всех шпиёнов переловили теперь заняться нечем.
На поле рыночных чудес у Буратин строго определенные невидимой рукой обязанности .. свободно вкладывать свои-золотые...и не подглядывать за работой лисы Алисы и кота Базилио с их слугами .
тем временем, в сети обсуждается что сша получили технологию гепрзвука из рф...
новая ракета пендосии - Клон аналогичной ракеры в рф.
фсб вместо того что бы заниматься своей работой, мается ..ней от нефиг делать.
И какой срок "нашпионил"?