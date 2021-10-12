ФСБ допустила уголовное преследование за «умные» очки от Facebook

09:13 12.10.2021

По мнению ФСБ России, «конструктивные особенности» первых умных очков от Facebook позволяют считать их устройствами, предназначенными для негласного получения информации.

Такие данные содержатся в ответе ФСБ на запрос издания TJ.

При этом в письме не уточняется, какие именно признаки позволяют отнести эти очки к шпионским устройствам. Вместо этого ведомство сослалось на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции ФЗ от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. Пресс-служба ведомства также добавила, что не уполномочена давать разъяснения или комментировать содержание статей действующих законов.

Напомним, первые «умные» очки Facebook были разработаны совместно с Ray-Ban. Устройство называется Stories и было представлено 9 сентября. С помощью очков пользователи могут записывать короткие видео (до 30 секунд) с двух камер, при этом активируется LED-индикатор.



Изображение с сайта tjournal.ru

Издание также напомнило, какие устройства не считают шпионскими по 138.1 УК РФ

находятся в свободном обороте;

есть видимые органы управления функциями записи аудио, видео, фото или геолокации;

есть индикатор, отображающий режимы использования;

либо есть маркировка, указывающая на функциональное назначение устройства.

В настоящее время очки Stories купить в России нельзя, но их можно заказать в зарубежных интернет-магазинах. Чем именно грозит это покупателям, пока не известно. Напомним, что ранее некоторые россияне уже получали штрафы и реальные сроки за покупку устройств, которые были признаны шпионскими. Например, фермеру из Зауралья грозило до четырёх лет лишения свободы или штраф 200 тысяч рублей. В 2018 году следствие прекратили за отсутствием состава преступления после того, как история попала в федеральные СМИ и дошла до президента.