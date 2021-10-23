Что такое резина для отвалов?

В сфере дорожного строительство активно применяются различные материалы и технологии.

 Однако, одним из самых популярных способов является использование резины на отвалы. В этой статье мы подробнее поговорим про то, что из себя представляет данная вещь. Более подробно ознакомиться с каталогом резины на отвалы можно на сайте https://cin.ru/catalog/tekhplastina_dlya_dorozhnoy_tekhniki/.
Обычно такая резина предназначается для того, чтобы создать плотный и эластичный контакт отвалов снегоуборочной техники с дорожной поверхностью. Применима для сгребания снега, мусора, а также чтобы выравнивать слои дорожного покрытия. Технические пластины, армирующиеся тросом, защищаю дороги и отвалы.

Что из себя представляет резина, предназначенная для отвалов на снегоуборочной машине?

Основная характеристика данного приспособления:
1. Наличие морозостойких характеристик;
2. Наличие кислотно-щелочестойкой резины в составе (ТМКЩ);
3. Давление под прессом за счет пятьсот-тонного вулканизатора;
4. Каркас изготавливается с помощью линейных армированных слоев специального корда, выполненного из синтетических тканей или троса из стали;
5. Высокий уровень эластичности;
6. Устойчивость к температурным перепадам.

Сейчас поговорим про армированную резины для отвала с текстильным кордом

Такая резина формируется за счет армирования прочным кордом из текстиля, в составе которого есть нити, придающие материалу жесткость. Благодаря этому, пластина не имеет предрасположенности к расслаиванию или заламыванию. Она прочна и эластична. Сфера применения данной резины огромна – предназначается для того, чтобы сгребать и расчищать снег, наледь, мусор; убирать брусчатку, бетон, грунт с дорожной поверхности асфальта. Отдельно можно сказать про то, что она подходит для работ на местах, где есть бордюр и люки.
Резиновые пластины такого типа можно использовать в совокупности со снегоуборочными машинами для:
1. Уборки мест заправочных станций (АЗС);
2. Уборки нефтебаз;
3. Уборки на территории газовой станции;
4. Расчистки аэродромов.
 

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