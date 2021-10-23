Преимущества встроенных микроволновых печей

22:20 23.10.2021

На данный момент, существует огромное количество самой разнообразной кухонной техники.

В том числе, очень обширен рынок микроволновых печей. Есть два основных вида – это «обычные» и встроенные микроволновые печи. В этой статье мы подробнее поговорим про последний тип.

Что такое встраиваемая микроволновая печь

Под этим устройством подразумевается микроволновая печь, которую можно смонтировать практически в любой объект, в отличие от стационарной обычной, которая устанавливается независимо от предметов – на стол, на стул, на пол и так далее. К основным преимуществам встроенных микроволновых печей можно отнести:

1. Экономия кухонного пространства. Обычно микроволновки устанавливаются (встраиваются) в любой предмет кухонного гарнитура – в шкаф, в нишу, под столешницу и так далее;

2. Встроенные микроволновые печи вписываются в любой дизайн. Это обусловлено их дизайнерской вариативностью, которая может гармонично сочетаться с любым кухонным интерьером;

3. Зачастую, такие микроволновые печи обладают более расширенным функционалом, по сравнению с отдельном стоящим микроволновым устройством;

4. Наличие большой рабочей камеры (до сорока шести литров).

Фунцкциональные особенности

К функциональным особенностям относятся:

1. Возможность приготовления различных сладких десертов, запеканок и даже варенья!

2. Наличие функции приготовления напитков;

3. Встроенная микроволновая печь имеет функцию приготовления хлеба и выпечки из дрожжевого теста;

4. Приготовление мясных и рыбных блюд;

Так же, не стоит забывать, что помимо «ноухау», встроенные микроволновые печи имеют и «классический» функционал стационарных микроволновок, заключающийся в способности разморажить продукты, разогревать и поддерживать тепло блюд.

