Преимущества встроенных микроволновых печей

На данный момент, существует огромное количество самой разнообразной кухонной техники. 

В том числе, очень обширен рынок микроволновых печей. Есть два основных вида – это «обычные» и встроенные микроволновые печи. В этой статье мы подробнее поговорим про последний тип.

Что такое встраиваемая микроволновая печь

Под этим устройством подразумевается микроволновая печь, которую можно смонтировать практически в любой объект, в отличие от стационарной обычной, которая устанавливается независимо от предметов – на стол, на стул, на пол и так далее. К основным преимуществам встроенных микроволновых печей можно отнести:
1. Экономия кухонного пространства. Обычно микроволновки устанавливаются (встраиваются) в любой предмет кухонного гарнитура – в шкаф, в нишу, под столешницу и так далее;
2. Встроенные микроволновые печи вписываются в любой дизайн. Это обусловлено их дизайнерской вариативностью, которая может гармонично сочетаться с любым кухонным интерьером;
3. Зачастую, такие микроволновые печи обладают более расширенным функционалом, по сравнению с отдельном стоящим микроволновым устройством;
4. Наличие большой рабочей камеры (до сорока шести литров).

Фунцкциональные особенности

К функциональным особенностям относятся:

1. Возможность приготовления различных сладких десертов, запеканок и даже варенья!
2. Наличие функции приготовления напитков;
3. Встроенная микроволновая печь имеет функцию приготовления хлеба и выпечки из дрожжевого теста;
4. Приготовление мясных и рыбных блюд;

Так же, не стоит забывать, что помимо «ноухау», встроенные микроволновые печи имеют и «классический» функционал стационарных микроволновок, заключающийся в способности разморажить продукты, разогревать и поддерживать тепло блюд.
 

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