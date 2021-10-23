Преимущества встроенных микроволновых печей
В том числе, очень обширен рынок микроволновых печей. Есть два основных вида – это «обычные» и встроенные микроволновые печи. В этой статье мы подробнее поговорим про последний тип.
Что такое встраиваемая микроволновая печь
Под этим устройством подразумевается микроволновая печь, которую можно смонтировать практически в любой объект, в отличие от стационарной обычной, которая устанавливается независимо от предметов – на стол, на стул, на пол и так далее. К основным преимуществам встроенных микроволновых печей можно отнести:
1. Экономия кухонного пространства. Обычно микроволновки устанавливаются (встраиваются) в любой предмет кухонного гарнитура – в шкаф, в нишу, под столешницу и так далее;
2. Встроенные микроволновые печи вписываются в любой дизайн. Это обусловлено их дизайнерской вариативностью, которая может гармонично сочетаться с любым кухонным интерьером;
3. Зачастую, такие микроволновые печи обладают более расширенным функционалом, по сравнению с отдельном стоящим микроволновым устройством;
4. Наличие большой рабочей камеры (до сорока шести литров).
Фунцкциональные особенности
К функциональным особенностям относятся:
1. Возможность приготовления различных сладких десертов, запеканок и даже варенья!
2. Наличие функции приготовления напитков;
3. Встроенная микроволновая печь имеет функцию приготовления хлеба и выпечки из дрожжевого теста;
4. Приготовление мясных и рыбных блюд;
Так же, не стоит забывать, что помимо «ноухау», встроенные микроволновые печи имеют и «классический» функционал стационарных микроволновок, заключающийся в способности разморажить продукты, разогревать и поддерживать тепло блюд.
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